อียูแก้ไขระเบียบการติดฉลากสิ่งแวดล้อม เริ่มกลุ่มโทรทัศน์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Decision (EU) 2019/1134 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อปรับแก้ไขกฎระเบียบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการกำหนดเกณฑ์สำหรับการติดฉลากสิ่งแวดล้อม หรือ Ecolabel ของ EU ในผลิตภัณฑ์บางประเภท เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินและการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. Article 3 ของ Decision 2009/300/EC โดยแก้ไขการขยายเวลาการหมดอายุในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ จากวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2. Article 4 ของ Decision (EU) 2015/2099 แก้ไข 2 ส่วน คือ 1. ปรับเพิ่มเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา จาก “The criteria for the product group…” เป็น “The ecological criteria for the product group…” และ 2. ปรับขยายเวลา จากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2565

นายอดุลย์ กล่าวว่า สำหรับการติดฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) ของ EU นั้น เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในยุโรปและทั่วโลก ฉลากสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัล สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นมาตรฐานระดับที่สูงขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและการกำจัดกากเหลือใช้ ซึ่งการติดฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบครบวงจร และสนับสนุนให้ผู้ผลิต ลดการสร้างของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตให้น้อยลงและเกณฑ์ดังกล่าวยังสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซมและรีไซเคิล

นายอดุลย์ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติไทยมีมูลค่าการส่งออกโทรทัศน์และส่วนประกอบไปยัง EU ในภาพรวม 3 ปีย้อนหลังช่วง 2559 – 2561 มีมูลค่าการส่งออก 9,893.2 10,272.4 และ 12,437.1 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนช่วง 6 เดือนแรกในปี 2562 มีการส่งออกโทรทัศน์ไปสหภาพยุโรปมูลค่า 5,855.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาและติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและแนวทางการกำหนดมาตรการของ EU ให้ดี