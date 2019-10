เลขาธิการ ‘ก.ล.ต.’ ร่วมประชุมสมาคมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดการเงินเอเชีย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี Annual Conference 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดการเงินเอเชีย (Asia Securities Industry & Financial Markets Association: ASIFMA) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “Fund Passporting and Fund Connect Schemes: What will make them work in Asia” ร่วมกับผู้แทนจากประเทศต่างๆ อีก 4 ประเทศ อาทิ Mr. Rob Everett, Chief Executive จาก Financial Markets Authority ประเทศนิวซีแลนด์ และ Mr. Gerard Fitzpatrick, Senior Executive Leader จาก Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ประเทศออสเตรเลีย

นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า ตนเองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะที่ก.ล.ต. และเป็นประธานของ Asia Region Funds Passport (ARFP) รวมถึงเป็นประธานของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ ARFP ที่เปิดตัวไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่มีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ขณะที่โครงการ ASEAN Collective Investment Scheme (ASEAN CIS) ภายใต้การสนับสนุนของ ACMF นั้น ขณะนี้มีประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ร่วมลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) แล้ว และคาดว่าช่วงต้นปี 2563 ประเทศฟิลิปปินส์จะมีการลงนามใน MOU เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มอีก

นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมตอบคำถามถึงประโยชน์ของการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของประเทศสมาชิก ในขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนจะมีผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยเพิ่มพูนทักษะของผู้จัดการกองทุน และความร่วมมือของประเทศสมาชิก เพื่อให้การเสนอขายกองทุนรวมระหว่างประเทศมีการพัฒนาต่อไปอีกขั้น

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ตลาดมีการพัฒนาและยังเป็นการลดความเสี่ยง ที่ทำให้มาตรฐานและกฎเกณ์ระหว่างประเทศไม่เป็นแนวทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การที่ก.ล.ต.เข้าร่วมในกรอบความร่วมมือ ด้านการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศทั้ง ARFP และ ASEAN CIS จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนไทยและขยายตลาดให้แก่ บลจ. ไทย และเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ธุรกิจจัดการลงทุนของไทยได้มาตรฐานทัดเทียมสากลอีกด้วย”นางสาวรื่นวดีกล่าว

