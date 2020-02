เซ็นทรัลชิงกำลังซื้อ 29 ก.พ.4ปีมีครั้ง จัด”มหัศจรรย์ 29″ลดสูงสุด90%

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า จากสถานการณ์ในขณะนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันประเทศต่อไป และเซ็นทรัลพัฒนาต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไป โดยอาศัยจุดแข็งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงจัดแคมเปญ ‘มหกรรมไทยคึกคัก’ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม จับกลุ่ม ขาช้อปไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าไทยที่มีกำลังซื้อ และอัดโปรโมชั่้นเข้าถึงกลุ่มขาช้อปในต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย โดยศูนย์การค้าในต่างจังหวัดของเซ็นทรัลพัฒนาตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคและมีพื้นที่ขาย (Net leasable Area – NLA) เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ขายทั่วประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คนไทยช่วยกันออกมาซื้อของในประเทศ จึงได้จัดโปรแรง ดีลดีที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งสินค้า New Arrival จากแบรนด์ดังที่มาลดราคาสูงสุดถึง 90% และครั้งแรกของการแจกกระหน่ำ Samsung Galaxy S20 ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยความพิเศษของวันที่ 29 ก.พ. ที่ 4 ปีมีครั้งนี้ เรามอบความพิเศษให้คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการแจกชานมไข่มุก 2,900 แก้วมากที่สุด ฟรี และสำหรับลูกค้าคนพิเศษที่เกิดวันที่ 29 ก.พ. รับชุดของขวัญ special gift box ฟรี”

นายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า มหกรรมไทยคึกคักครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยแคมเปญ “Magic 29” ที่ร้านค้าพร้อมใจกันนำสินค้า new arrival สินค้าราคาปกติ และสินค้าไอเท็มยอดนิยมต่างๆ มาจำหน่ายในราคาพิเศษอย่างที่ไม่เคยจัดมาก่อน ทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำ ด้วยการมอบส่วนลด 29% – 90% อาทิ Polo Ralph Lauren, KARL LAGERFELD, VICTORIA’S SECRET, Adidas, DYSON, PANDORA, JUBILEE, TOMMY HILFIGER, SEPHORA เป็นต้น สินค้าราคาเดียว 29/ 129/ 2,900/ 29,000 บาท และทำให้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่มีเพียงครั้งเดียวในรอบ 4 ปี เป็นวันพิเศษที่สุด ด้วยการแจกชานมไข่มุกจากร้านดัง ได้แก่ KOI THE, McDonald’s, FUKU MATCHA, KAMU TEA, Mikucha ให้กับสมาชิก The 1 ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวม 2,900 แก้ว และยังมอบของขวัญสุดเซอร์ไพร้สให้กับสมาชิก The1 ที่เกิดวันที่ 29 ก.พ. ซึ่งมียอดใช้จ่ายสูงสุดของแต่ละสาขาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่สะสมยอดช้อปสูงสุดตลอด 3 วัน (28 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 63) รับฟรี!! Samsung Galaxy S20 รุ่นล่าสุด รวม 33 รางวัล/ 33 สาขา (1 ท่าน / สาขา) และ Top Spenders ที่มียอดช้อปสะสมจากร้านแฟชั่นสูงสุด 29 ท่านทั่วประเทศ จะได้รับของรางวัลพิเศษจาก Coach, marimekko, และอีก 9 แบรนด์ดัง