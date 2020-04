‘ไวส์ โลจิสติกส์’ เผยโควิด-19 กระทบน้อย คาดรายได้โตตามเป้า 20% หรือ 2,700 ล้านบาท

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจไตรมาส 1/2563 แนวโน้มเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิมอยู่ที่ 26%

นายชูเดช กล่าวว่า ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ชะลอตัวลง ขณะที่การขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการขนส่งของบริษัทยังมีดีมานด์ต่อเนื่อง เพียงแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่ง เนื่องจากเส้นทางการขนส่งทางอากาศจำนวนเที่ยวบินลดน้อยลง ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนไปขนส่งทางเรือมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขนส่งทางเรือสามารถขนส่งได้มากกว่าการขนส่งทางอากาศ เพราะมีพื้นที่บรรทุกสินค้าและรับน้ำหนักได้ในปริมาณที่สูง

สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน ภายใต้การบริหารงานของ บริษัทร่วมทุน EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ดำเนินงานขนส่งในเส้นทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังประเทศจีน (เส้นทางสิงค์โปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม จีน) เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้น โดยในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตตามแผนงานที่บริษัทตั้งเป้าไว้ และสามารถทำผลงานพลิกกลับมามีกำไร จากการบริหารจัดการลดต้นทุนทุกส่วน ประกอบกับ ETL ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง 30-40% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการค้าผ่านแดน พร้อมทั้งขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง และเพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้มากขึ้น

“เชื่อว่า ปี 2563 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของไวส์ โดยยังคงตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้เติบโต 20% หรือรายได้รวมอยู่ที่ 2,700 ล้านบาท จากการแผนดำเนินธุรกิจร่วมกับโครงข่ายโลจิสติกส์ ทั้ง WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. (WICE SG), WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (WICE HK), EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL), WICE Logistics (Shenzhen) Company Ltd. (WICE SZ) และ WICE Supply Chain Solutions” นายชูเดชกล่าว