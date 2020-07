เอลตัน จอห์น “ปลื้ม” เป็นศิลปินคนที่ 2 ที่โรงกษาปณ์อังกฤษ ออกเหรียญที่ระลึก

รอยเตอร์ รายงาน เอลตัน จอห์น ศิลปินนักร้องดังรุ่นใหญ่ของอังกฤษวัย 73 ปีเป็นศิลปินคนที่ 2 ต่อจากวงควีน ที่ได้รับเกียรติจากโรงกษาปณ์แห่งอังกฤษทำเหรียญที่ระลึก เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักร้อง นักแต่งเพลงดังผู้นี้ โดยเหรียญดังกล่าว ออกแบบโดย แบรดลีย์ มอร์แกน จอห์นสัน ที่นำหมวก แว่นตา อันเป็นเครื่องหมายการค้าของ เอลตัน จอห์น มาไว้ในเหรียญ

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับด้วยวิธีนี้ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพการทำงานของผม และครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินทางของผม “ศิลปินนักร้องดังรุ่นใหญ่ กล่าว

ที่ผ่านมา เอลตัน จอห์น ซึ่งมียอดขายผลงานเพลงกว่า 250 ล้านแผ่น และมีเพลงดังมากมาย อาทิ Candle in the Wind ,Your Song และ Bennie and the Jets เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวิน จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อปี 2541

อนึ่งวงควีน เป็นศิลปินวงแรกที่ได้รับเกียรติจากโรงกษาปณ์แห่งอังกฤษทำเหรียญที่ระลึกภายใต้ซีรีส์มิวสิก เลเจนด์ หรือ “ตำนานดนตรี ”

ระหว่างนี้ เอลตัน จอห์น ต้องเลื่อนการแสดงทัวร์คอนเสิร์ตออกไปยาว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงกษาปณ์แห่งอังกฤษ กล่าวด้วยว่ากำลังจะร่วมงานกับ เอลตัน จอห์น ทำของที่ระลึกชิ้นพิเศษสำหรับนักสะสมที่จะมีการทำออกมาประมูลขายครั้งเดียวเท่านั้นในปลายปีนี้ เพื่อหาเงินช่วยการกุศล ขณะที่มีหลายภาคส่วนกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19