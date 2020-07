‘ป๊อป’ นิธิ โพสต์รูป ‘เป้ย’ ผ่านไอจี พร้อมแคปชั่นหวาน My one and only

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม หลังมีข่าวเม้าท์มาแรงอีกครั้ง หลังจากเพจชื่อดัง ออกมาโพสต์ถึง นางร้ายลูกสองจับได้อีกครั้งว่า สามียังไม่เลิกเจ้าชู้ จนหลายคนพุ่งเป้าไปที่ “เป้ย ปานวาด” จากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เป้ย ได้โพสต์คลิปน้องโปรด-น้องปาลิน ขณะที่กำลังตื่นนอน ผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า “2 แสบของแม่ รู้ตัวป่าวว่าแม่รักหนู 2 คนมากแค่ไหน”

ล่าสุด ป๊อป นิธิ สามี เป้ย ได้ออกมาโพสต์รูปผ่านอินสตาแกรม popynithi พร้อมแคปชั่นว่า My one and only พร้อมไอคอนรูปหัวใจ ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์ส่งไอคอนหัวใจกันรัวๆ

ขอบคุณเพจ : popynithi