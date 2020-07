เมเจอร์ฯ เปิดโรงหนังให้ดูฟรีทั่วประเทศ รอบก่อนเที่ยง ในแคมเปญ “28 ก.ค. วันแห่งความสุขคนไทย”

รายงานข่าวจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แจ้งว่า เมเจอร์ฯจัดแคมเปญ ” 28 กรกฎาคม…วันแห่งความสุขของคนไทย” เปิดโรงภาพยนตร์ให้ชมภาพยนตร์ฟรี รอบเวลาก่อน 12.00 น. 1 คน 1 สิทธิ์ สำหรับที่นั่งปกติและที่นั่งฮันนีมูนในระบบปกติทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับรอบฉายตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษ ที่นั่งละ 28 บาท ยกเว้นภาพยนตร์เรื่อง “Train to Busan : Peninsula” และ “IZ*ONE EYES ON ME THE MOVIE” สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และ ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับ ร่วมส่งความสุขความบันเทิงกับกิจกรรม “Happy Day” ในวันแห่งความสุขของคนไทย สนุกกับการรับสิทธิ์โยนโบว์ลิ่ง เกมละ 28 บาท, ร้องคาราโอเกะ ชั่วโมงละ 128 บาท และเล่นไอซ์สเก็ต ครั้งละ 128 บาท ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ทุกสาขา ยกเว้นสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่สาขา ด้วยการแอดไลน์@Bluofriends สำหรับรับสิทธิ์โยนโบว์ลิ่ง หรือ ร้องคาราโอเกะ และแอดไลน์@Subzeroiceskate สำหรับรับสิทธิ์เล่นไอซ์สเก็ต