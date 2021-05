อุ๊บ…เตรียมฟังเพลงฮิตของ บริตนีย์ สเปียร์ส ในละครเพลงเกี่ยวกับเจ้าหญิงในเทพนิยาย

เอพี รายงานบริษัทเดอะ เชกสเปียร์ เธียตอร์ คัมปานี (The Shakespeare Theatre Company) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคมว่า จะใช้บทเพลงดังของ บริตนีย์ สเปียร์ส ในละครเพลงเรื่องวันซ์ อัพพอน อะ ไทม์ วัน มอร์ ไทม์ (Once Upon a One More Time) โดยบทเพลงดังกล่าวได้แก่ Oops! I Did It Again, Lucky,Stronger และ Toxic

สำหรับมิวสิคัล หรือ ละครเพลงเรื่องวันซ์ อัพพอน อะ ไทม์ วัน มอร์ ไทม์ เขียนโดย จอน ฮาร์ทเมียร์ เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงในเทพนิยาย ได้แก่ ซินเดอเรลลา, สโนว์ ไวท์ และลิตเทิล เมอร์เมด ซึ่งเปลี่ยนไปหลังจากได้อ่าน The Feminine Mystique หนังสือสตรีนิยม ผลงานเขียนของ เบตตี ฟรีแดน

วันซ์ อัพพอน อะ ไทม์ วัน มอร์ ไทม์ เริ่มเปิดการแสดงครั้งแรกที่ซิดนีย์ ฮาร์แมน ฮอลล์ ในกรุงวอชิงตันฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของบริษัทเดอะ เชกสเปียร์ เธียตอร์ คัมปานี ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักต่อการนำเสนอผลงานของเชกสเปียร์ที่ให้คนดูมากกว่าความโอ่อ่าบนเวที

ทั้งนี้การใช้บทเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมมาเพิ่มเสน่ห์ให้ละครเพลง หรือละครบรอดเวย์ที่เป็นผลงานเก่าๆ เริ่มมีให้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ ก็เช่นมีการนำบทเพลงฮิตของ วงThe Temptations, วงThe Go Go’s, และบทเพลงของ ทีน่า เทอร์เนอร์, อลานิส มอริสเซตต์ไปใช้สร้างความแปลกใหม่แก่คนดู

บริตนีย์ สเปียร์ นักร้องดังชาวอเมริกันวัย 39 กลับมาเป็นที่สนใจของผู้คนอีกครั้ง หลังจากชีวิตของเธอ ถูกถ่ายทอดผ่านหนังสารคดีเรื่อง “The New York Times Presents: Framing Britney” ที่นำเสนอเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่การทำให้บริตนีย์ถูกศาสสั่งให้มีผู้พิทักษ์ดูแลเมื่อปี 2551 และเมื่อไวๆนี้ก็กลายเป็นข่าวดังเมื่อบริตนีย์พยายามขออำนาจศาลถอดถอน นายเจมี สเปียร์ส พ่อของเธอจากการเป็นผู้พิทักษ์ และมีผู้คนแสดงความเห็นใจต่อบริตนีย์มากมายว่า มีชีวิตไม่ต่างจากนักโทษ