คิม คาร์ดาเชียน “สติแตก” รู้สึกล้มเหลว หลังแยกทาง คานเย เวสต์

ซีเอ็นเอ็น รายงานว่าในคลิปจากรายการเรียลลิตี้ Keeping Up With the Kardashians ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน คิม คาร์ดาเชียน วัย 40 แสดงให้เห็นว่า เธอกำลังทุกข์ทรมานกับความรู้สึกที่ต้องแยกทางกับ คานเย เวสต์ นักร้องแร็พเปอร์ดัง สามีที่เธอเป็นฝ่ายฟ้องหย่าไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในคลิปวิดีโอ ซึ่งคิม และครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลสาบทาโฮ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในรายการเรียลลิตี้ Keeping Up With the Kardashiansที่จะปิดฉากลง หลังจากออนแอร์มา 20 ปี คิม ได้บ่นอย่างหัวเสียเกี่ยวกับคุ๊กกี้ที่วางอยู่บนโต๊ะ และพูดว่า เธออยากกลับเข้าไปในห้องของเธอ และไม่ออกมาอีกเลย

ทำให้ โคลอี้ คาร์ดาเชียน น้องสาววัย 36 อธิบายว่า คิมกำลังต่อสู้กับความทุกข์ใจเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอ ทำให้หงุดหงิด หัวเสีย ไม่พอใจ และเล่าด้วยว่า ก่อนจะมาพักพ่อนกับครอบครัวที่ทะเลสาบทาโฮ คิมและคานเย เวสต์ เกิดปากเสียงทะเลาะกันยกใหญ่

ในคลิปตัวอย่างอีกคลิป คิมก็ร้องไห้พูดกับ คอร์ตนีย์ และ เคนดอล และไคลีย์ พี่สาว น้องสาวของเธอว่า “ฉันคิดว่า เขา (คานเย เวสต์)ควรจะได้ภรรยาที่สามารถซัพพอร์ท ช่วยเหลือเขาได้ทุกย่างก้าว แต่ฉันทำไม่ได้จริงๆ เขาควรจะได้ภรรยาที่สามารถซัพพอร์ทเขาทุกย่างก้าว และเดินทางไปกับเขาได้ทุกที และทำทุกอย่างร่วมกับเขา แต่ฉันไม่สามารถทำได้ ”

ทั้งนี้ คิมยังร้องไห้ บอกว่าเธอรู้สึก “ล้มเหลว ” รู้สึกเป็น “คนขี้แพ้”ที่ไม่สามารถประคับประคองชีวิตแต่งงานครั้งที่ 3 ให้ตลอด รอดฝั่ง

คิม เคยแต่งงานครั้งแรกกับ เดมอน โธมัส โปรดิวเซอร์เพลง ต่อมาแต่งงานกับ คริส ฮัมฟรีย์ นักบาสเก็ตบอลอาชีพ และแต่งงานครั้งที่ 3 กับ คานเย เวสต์ ที่อิตาลีเมื่อปี 2557 มีบุตรด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นอร์ธ ลูกสาววัย 8 ขวบ,เซนต์ ลูกชายวัย 6 ขวบ, ชิคาโก ลูกสาววัย 3 ขวบ และซาล์ม ลูกชายวัย 2 ขวบ