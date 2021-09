แพ้ทางนักดนตรี… เคท ฮัดสัน นางเอกดังประกาศ “หมั้น” แดนนี ฟูจิคาวา

ซีเอ็นเอ็น รายงาน เคท ฮัดสัน นางเอกฮอลลีวู้ดวัย 42 ซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง The Almost Famous และ How to Lose a Guy in 10 Days ประกาศข่าวดีกลางไอจีว่า หมั้นแล้วกับ แดนนี ฟูจิคาวา แฟนหนุ่มนักดนตรีวัย 35 หลังคบหากันมาเกือบ 5 ปี มีลูกสาวที่จะมีอายุครบ 3 ขวบต้นเดือนตุลาคมนี้ เป็นพยานรักด้วยกัน 1 คน

นางเอกดัง โพสต์ไอจีด้วยรูปคู่หวานของเธอกับแฟนหนุ่ม พร้อมข้อความสั้นๆว่า “Let’s go! (ไปด้วยกัน) ” พร้อมอิโมจิรูปเจ้าสาว รูปโบสถ์ และรูปเจ้าบ่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน โดยมีเพื่อนนักแสดงในวงการเข้าไปโพสต์แสดงความยินดีมากมาย

ทั้งสอง คบหาเป็นแฟนกันเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2559 หลังจากรู้จักเป็นเพื่อนกันมานานหลายปี และมีลูกสาวชื่อ รอนนี่ โรส คลอดเมื่อต้นเดือนตุลาคม ปี 2561

ก่อนพบรักกับแดนนี เคทผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้ว 2 ครั้ง โดยอดีตสามีทั้งสองต่างเป็นนักดนตรี โดยมีลูกชายวัย 17 ชื่อ ไรเดอร์ เกิดจาก คริส โรบินสัน อดีตสามี นักร้องนำ นักดนตรีวง The Black Crowes และบิงแฮม ลูกชายวัย 10 ขวบ เกิดจาก แมต เบลลามี่ นักร้องนำ สมาชิกวงมิวส์ ของอังกฤษ

ทั้งนี้ แดนนี ฟูจิคาวา เป็นนักดนตรี และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแผ่นเสียง Lightwave Records เคยเป็นนักร้องนำ และมือกีตาร์วงร็อกชื่อ Chief

เคท ฮัดสัน เป็นลูกสาวของ โกลดี้ ฮอว์น นางเอกฮอลลีวู้ดรุ่นใหญ่ ที่เกิดจาก บิล ฮัดสัน วัย 71 ปี อดีตนักร้องนำวง The Hudson Brothers ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2508