ซิตี้แบงก์ คว้ามรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จากยูโรมันนี่ มี IPO อันดับหนึ่ง กว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐ

21 กันยายน ธนาคารซิตี้แบงก์ ได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย “ด้านไฟแนนซ์” (Best Bank for Financing in Asia) จากงาน “Euromoney Award for Excellence 2021” จัดโดย “ยูโรมันนี่” (Euromoney) สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป

มร.ยาน เมตสเกอร์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการธนาคารและตลาดทุน ซิตี้แบงก์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ซิตี้ได้สร้างประวัติการณ์ในการจัดหาแหล่งทุนสำหรับลูกค้าทุกภาคส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตลอด 12 เดือนที่ผ่านมามีการระดมทุนมากกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้ถูกจัดเป็นธนาคารที่มี IPO เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว ครอบคลุมการจัดหาเงินทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน การให้กู้ยืม รวมถึงจัดการโครงสร้างทางการเงิน การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) และการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมของการเสริมความแข็งแกร่งของงบดุลและการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโต ในขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ลูกค้าต้องการข้อมูลและมุมมองระดับโลกมากขึ้น และด้วยการที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกของซิตี้ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายทำให้สามารถช่วยให้ลูกค้าเติบโตในประเทศที่ดำเนินธุรกิจได้ และยังรวมถึงบริษัทข้ามชาติที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ ตลอดจนบริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่เติบโตนอกตลาดและนอกภูมิภาค

“การได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย “ด้านไฟแนนซ์” (Best Bank for Financing in Asia) จากงาน “Euromoney Award for Excellence 2021” จัดโดย “ยูโรมันนี่” (Euromoney) สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งระดับโลกและระดับภูมิภาคของธนาคารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับรางวัลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี” มร.ยาน กล่าว