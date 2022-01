โรบินสัน จัดบิ๊กแคมเปญมหามงคล ร่วมฉลองตรุษจีน

นายสเตฟาน จูเบิร์ท Head Of Marketing – Brand Communication บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ห้างโรบินสัน จัดแคมเปญ ‘Robinson The Great Chinese New Year’ ครบทั้งบรรยากาศการตกแต่งที่มีกลิ่นอายของวัดจีน ประดับด้วยโคมไฟสุดตระการตา และธงจีนมงคล เป็นเช็คอินถ่ายรูป พร้อมช้อปทัพไอเท็มสินค้ามงคล และมีไฮไลท์จับมืออาร์ทิสต์นักวาดรุ่นใหม่ ที่โด่งดังระดับเอเชียอย่าง ‘Cuscus The Cuckoos’ (คัสคัส เดอะ คุ๊กคูส์) หรือ กุ๊ก-ชนิดา วรพิทักษ์ มาร่วมสร้างสรรค์ “เสือมงคล สุดเฮง” บนไอเท็มคอลเลคชั่นลิมิเต็ด ไม่ว่าจะเป็น ซองอั่งเปาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 4 ลาย กิ๊ฟท์การ์ดลายพิเศษ 4 ลาย และกระเป๋าผ้าสุดเก๋ 2 ลาย เพื่อเป็นของขวัญและของสะสมชิ้นพิเศษ โดยห้างโรบินสัน จับมือกับพันธมิตร มอบอั่งเปาโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% สมาชิก The 1 รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท ยอดช้อปสะสมสูงสุดในวันที่ 1 ก.พ.65 ตามเงื่อนไข รับฟรีตั๋วเครื่องบิน เวียตเจ็ท นักช้อปที่ชำระสินค้าโดยการสแกนผ่านแอพลิเคชั่น Dolfin Wallet ที่ร้านเครือ Central Group ครบทุก 25 บาท รับทันทีคะแนน The 1 รวม 2 เท่า พร้อมรับของสมนาคุณเสริมมงคล ช้อปครบ 3,000 บาท รับฟรีซองอั่งเปาลายเสือสุดเฮง และช้อปครบ 8,000 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้าสายเสือสุดปัง ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ และอาหารอีกนานาชนิด

นางสาวกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ Head of Marketing Strategy & Property Research ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จับมือกับพันธมิตรร้านค้า ร้านอาหารกว่า 100 ร้านค้า เนรมิตให้ทุกครอบครัวได้ กิน ช้อป เที่ยว แบบครบจบในที่เดียว พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม และกิจกรรมมงคล ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยที่เคร่งครัดขั้นสูงสุด และลุ้น 3 ต่อ รับจี้ทองคำปีเสือ รับอั่งเปาดวงเฮง รับสร้อยข้อมือปี่เซี๊ยะ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ อีกทั้งเนรมิตศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งความมั่งคั่งสุดเฮง ด้วยบอลลูนสุดอลังการ!!แฝงความหมายมงคลในลวดลายมังกรทองใหญ่ยักษ์, ปราสาทจีน, สะพานแห่งความโชคดี, เก๋งจีนแห่งความมงคล พร้อมกิจกรรมมากมายตลอดงาน