เซ็นทรัลเวิลด์ เนรมิตบรรยากาศรับตรุษจีนปีเสือ ชวนชม 4 ที่สุด

รายงานข่าวจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ดีที่สุด จัดงาน “2022 POWER OF THE GREAT TIGER” ประเดิมศักราชใหม่ ต้อนรับปีขาล รับพลังโชคดีจาก 5 เสือมหามงคล “THE FIVE TIGER RANGER” โดยมีไฮไลต์สำคัญเสริมสิริมงคล เนรมิตยอดเขาแห่งอำนาจบารมีจากเสือพยัคฆ์บนดวงจันทร์ยักษ์ 5 เมตร ใจกลางศูนย์การค้า สัมผัสแสงจันทร์เพื่อรับพลังอำนาจบารมี พร้อมที่สุดของความเป็นสิริมงคล ชื่นชมพระอัจฉริยภาพผ่าน “นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน” ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แนวคิด “Nature reign Supreme in the World. Art is having Freedom in oneself.” ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผลงานจิตรกรรมคอลเลคชั่นชุด “เสือ” ในสภาพแวดล้อมและอิริยาบถต่างๆ 2. ผลงานประติมากรรม และสื่อผสม ที่ถอดแบบจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ 3. ผลงาน Digital Art Exhibition ในรูปแบบของสื่อร่วมสมัย อาทิ Interactive art หรือ 3D โมเดล “เสือ” พร้อมภาพเคลื่อนไหว เปิดให้ประชาชนชื่นชมพระอัจฉริยภาพแล้วในงาน “2022 POWER OF THE GREAT TIGER” ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.

ที่สุดกับจุดถ่ายรูป Instagrammable spot เช็คอินทั่วศูนย์ Power Tiger Ranger Kingdom – อลังการแลนด์มาร์กใจกลางศูนย์การค้า ศูนย์รวมพลังแห่งอำนาจ บารมีที่เต็มไปด้วยเหล่าเสือที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไต่เต้า ปีนป่ายยอดเขาพยัคฆ์รับพลังจากดวงจันทร์ยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 5 เมตร เสริมพลังอำนาจบารมี อันเป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่นมั่นคงและเสือที่ไม่หยุดปีนป่าย เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของตน โดยมีจ่าฝูงที่เหยียบดวงจันทร์ ณ ลาน central court วันนี้ – 6 ก.พ. Love Tiger Ranger พาคุณไปให้ถึงขั้นสุดของความรักกับจุดถ่ายภาพสุดยิ่งใหญ่ในรูปแบบ หัวใจ PINATA ตัวอักษรจีนและดอกกุหลาบ PIXEL ณ ลาน Beacon 3 วันนี้ – 3 ก.พ. Wealth Tiger Ranger ขานรับทรัพย์ กับถ้ำเสือเรียกทรัพย์ แค่ยืนโพสปากถ้ำสวยๆ ก็โชคดีปีเสือที่หน้าร้าน Paul caf ชั้น 2 วันนี้ – 28 ก.พ. Success Tiger Ranger อุโมงค์แห่งความสำเร็จ ขาลรับปีเสือกับ “พลังแสง” แห่งความก้าวหน้าและก้าวสู่ความสำเร็จ อัพพลังในการทำงานในปีเสือ ณ Skywalk ชั้น 2 วันนี้ – 28 ก.พ. Digital Blessing & Fortune ที่สุดของการผสมผสานความมงคลกับ Technology powered by Huawei ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ รับพลังคำอวยพรและคำทำนายมงคลจากพระจันทร์ยักษ์

ที่สุดของตลาดตรุษจีน เลือกซื้อของไหว้มงคลคุณภาพดีราคาพิเศษ และอร่อยกับเมนูมงคลจากร้านดังในตำนาน Health Tiger Ranger ขาลรับสุขภาพดี กินดี มีสุข (Chinese Market) ยกทัพอาหารมงคลมาให้อิ่มเอมเปรมสุขกับสารพัดเมนูมงคลเรียกโชคจาก Central Foodhall และร้านในตำนาน อาทิ วุฒิกอ ครัวจีนแคะ, กระเพาะปลาเจ้เอ็ง, ซาลาเปา โกอ้วน, โกหยี ขนมจีบต้ม, คั้นกี่ น้ำเต้าทอง, ซ้งเสรีทอง เพิ่มความเฮงและเสริมดวง พบกับร้านอาหารและเมนูสุดพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำอาทิ ล่าเมียว, สมบูรณ์โภชนา, Zheng Dou (เจิ้งโต่ว), เอี่ยวไถ่, LT Fish, ฮั่ว เซ่ง ฮง และที่พิเศษในปีนี้

ที่สุดด้านศาสตร์-ศิลป์ ผนึกหมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ซินแสดัง และคุณยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินระดับโลก ร่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมโปรฯ สุดปังห้ามพลาด Limited edition ที่ต้องเก็บสะสม กับผลงานมงคลจากสองที่สุดด้านศาสตร์-ศิลป์ ที่ร่วมกันออกแบบคอลเลคชั่นสุดเอ๊กซ์คลูซีฟ ที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อาทิ Postcard, รูปวาด, กระเป๋า, สติ๊กเกอร์, จาน-แก้ว รับปีขาลนี้ ณ พื้นที่ชั้น 1 Eden และ central court วันนี้ – 6 ก.พ. ช้อปไอเทมปีเสือ คอลเลคชั่นสีแดง เสริมดวงฉลองตรุษจีน จาก Calvin Klein, CC double O, Coach, CPS Chaps, Disaya, Dyson, H&M, Jaspal, Karl Lagerfeld, Kate Spade New York, Les Nereides, Lyn Around, Marimekko, O&B, Polo Ralph Lauren, Pomelo, Soda, Vans, YaccoMaricard, Zara และโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมาย ตื่นตาตื่นใจไปกับ “Cuscus The Cuckoos” หรือ กุ๊ก-ชนิดา วรพิทักษ์ ศิลปินนักวาดรุ่นใหม่ ที่มาร่วมสร้างสรรค์ไอเท็มดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กับงานป็อปอาร์ตสไตล์จีนวินเทจสุดสร้างสรรค์

ที่สุดแห่งโชว์สุดตระการตา The Great Chinese Parade ขบวนสิงโต-มังกรมงคลสุดยิ่งใหญ่ The Powerful Lion โชว์สิงโตค่ายกล เขียนพู่กันจีน รับคำมงคลภาษาจีนจากเจ้าของภาษา การแสดงพิเศษจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Make a Move Studio, E.B.O. Voice Studio, สมาคมเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาในวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. ชม Chinese Ribbon Dance ระบำผ้าของเหล่านางฟ้า สื่อถึงความมุ่งมั่น พลังอำนาจ ความเป็นผู้นำ ความรัก และความกล้าหาญในวันที่ 30 ม.ค. The Great Acrobatic (กายกรรมกังฟู) ศิลปะการต่อสู้ ที่แสดงถึงความแข็งแรง ความอดทน เปรียบเหมือนเสือที่ไม่หยุดปีนป่าย เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดในวันที่ 31 ม.ค. 65, Drum of Power โชว์กลองจีน ปลุกขวัญกำลังใจต้อนรับปีใหม่จีน 2022 ในวันที่ 1 ก.พ. และ Chinese Trio Band ดนตรีสดในบรรยากาศเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.พ.