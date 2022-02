หนัง ‘Alcarras’ คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังเบอร์ลิน

เอพี รายงาน Alcarras ภาพยนตร์ดรามาเกี่ยวกับครอบครัวชาวคาตาลัน ในสเปน คว้ารางวัลหมีทองคำ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งที่ 72 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์

เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลในงานเทศกาลหนังเมืองเบอร์ลินครั้งนี้ เป็นผู้มอบรางวัลใหญ่ของงานให้แก่ คาร์ลา ไซมอน ผู้กำกับหญิงชาวคาตาลันวัย 36 ปี และกล่าวถึง Alcarras ได้รับเลือกให้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก ” ผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่นักแสดงเด็กกระทั่งนักแสดงผู้ใหญ่ต่อบทบาทการแสดงในยุค 1980s ของพวกเขา และความสามารถถ่ายทอดความอ่อนโยน ความตลกขบขันในครอบครัว การต่อสู้ และการทรยศต่อความผูกพัน การพึ่งพาแผ่นดินรอบตัวเรา ”

ทั้งนี้ Alcarras ผลงานกำกับของ คาร์ลา ไซมอน เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนเก็บลูกพีช ในสวนผลไม้ของหมูบ้านหนึ่งในคาตาลัน ของสเปน แต่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของที่ดินรายใหม่ๆ ที่มีแผนจะแทนที่ต้นพีช ด้วยแผงโซลาร์ เซลล์

ขณะที่ เมลเทม คัพทัน นักแสดงหญิงชาวเยอรมัน -ตุรกีคว้ารางวัลหมีเงิน นักแสดงนำยอดเยี่ยมจากบทบาทใน Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม ได้แก่ แคลร์ เดนิส ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสจาก Both Sides of the Blade นำแสดงโดย จูเลียต บิโนช ส่วนรางวัล The grand jury prize ได้แก่ The Novelist’s Film ภาพยนตร์เกาหลีใต้ ผลงานกำกับของ ฮง ซังซู วัย 61 ปี