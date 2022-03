สิ้น “วิลเลียม เฮิร์ต” นักแสดงดังฮอลลีวูดรุ่นอาวุโสในวัย 71 ปี หลังป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก

เอพี และ เอเอฟพี รายงาน วิลเลียม เฮิร์ต นักแสดงดังฮอลลีวูดรุ่นอาวุโส เจ้าของบทบาทในภาพยนตร์ดังอาทิ The Big Chill , A History of Violence และ Body Heat เสียชีวิตจากไปอย่างสงบในวัย 71 ปี ที่บ้านพักในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ท่ามกลางครอบครัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม

ข่าวอ้าง วิล ลูกชายของนักแสดงดังกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ครอบครัวเฮิร์ตเศร้าโศกต่อการจากไปของ วิลเลียม เฮิร์ต พ่ออันเป็นที่รัก และนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2022 หนึ่งสัปดาห์ ก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดครบ 72 ปีของเขา เขาจากไปอย่างสงบท่ามกลางครอบครัว ด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ ”

ถึงแม้ในแถลงการณ์จะระบุว่า นักแสดงเจ้าบทบาทรุ่นใหญ่ จากไปด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ แต่สื่อหลายสำนักระบุว่า เฮิร์ตล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 และมะเร็งได้ลุกลามเข้ากระดูก

เฮิร์ต เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ปี 2493 ในกรุงวอชิงตัน มีพ่อเป็นักการทูตชาวอเมริกัน ทำให้ชีวิตช่วงวัยเด็กต้องเดินทางบ่อย แต่ต่อมาเมื่อพ่อแม่หย่ากัน แม่ของเขาได้แต่งงานใหม่กับ เฮนรี ลูซที่ 3 ทายาทของ Time-Life empire และย้ายมาอยู่นิวยอร์ก เฮิร์ตเข้าศึกษาด้านศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทัฟส์ ก่อนจะมาลงเรียนที่ “จูลิอาร์ด” โรงเรียนสอนการแสดงชื่อดังแห่งนิวยอร์ก

ระหว่างอยู่ในวงการ เฮิร์ต มีผลงานภาพยนตร์ที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนๆ อาทิ Gorky Park ,Alice , Until the End of the World และ Body Heat คู่กับ แคเธอรีน เทอร์เนอร์ ที่ทำให้ เฮิร์ต กลายเป็น เซ็กซ์ ซิมโบลในยุคนั้น และเคยได้รางวัลออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากบทนักโทษที่เป็นเกย์ใน Kiss of the Spider Woman เมื่อปี 2528

ด้านชีวิตส่วนตัว เฮิร์ตแต่งงานกับ แมรี เบธ ซูปินเจอร์ นักแสดงชาวอเมริกัน ต่อมาหย่ากัน จากนั้นเฮิร์ต ได้พบรักอยู่กินกับ แซนดรา เจนนิงส์ นักเต้นบัลเลย์ มีลูกชายด้วยกัน 1 คน แต่เฮิร์ตยังมีลูกชายอีก 2 คนที่เกิดจากการแต่งงานครั้งก่อน และลูกสาวอีกคน ที่เกิดจาก ซองดรีน บอนแนร์ นักแสดงชาวฝรั่งเศส