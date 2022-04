เอ็ด ชีแรน แฮปปี้ ศาลตัดสินไม่ได้ลอกเพลง Oh Why มาแต่งเพลงฮิต Shape of You

เอเอฟพี รายงาน ศาลสูงกรุงลอนดอน อังกฤษ มีคำพิพากษาเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายนให้ เอ็ด ชีแรน นักร้องดังชาวอังกฤษชนะคดีที่ถูก แซมี สวิตช์ และ รอสส์ โอโดโนฮิว ฟ้องร้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อเพลงในบรรทัดใด บรรทัดหนึ่ง และถ้อยคำในเพลง Oh Why มาแต่งเพลง Shape Of You เพลงฮิตของชีแรน ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดย ผู้พิพากษา แอนโธนี แซคคาโรลี ตัดสิน ไม่พบหลักฐานว่า ชีแรน ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ถูกฟ้อง

ผู้พิพากษากล่าวว่า ได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ในเพลงนี้ และพบว่า “มีหลักฐานที่น่าสนใจว่า โอ้ ไอ (Oh I) น่าจะมีแหล่งกำเนิดมาจากที่อื่นมากกว่า โอ้ วาย (Oh Why) และขณะที่มีความคล้ายกันระหว่างท่อนฮุคระหว่าง Oh Why กับ Oh I แต่ก็มีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญอยู่ ผมพอใจที่นายชีแรนไม่ได้ลอกเพลง Oh Why มาแต่งเพลง Shape Of You”

หลังทราบคำพิพากษาของศาล นักร้องดังโพสต์ไอจีว่า “ขณะที่เราดีใจต่อผลการตัดสิน แต่ผมก็รู้สึกว่า ข้อกล่าวหาแบบนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากในยุคนี้ ทั้งที่ไม่มีมูลความจริงเลย ซึ่งมันเป็นอันตรายต่อวงการแต่งเพลงมาก”

หลังจากปล่อยออกมาเมื่อปี 2560 เพลงเชป ออฟ ยู ยังคงเป็นเพลงที่มีการสตรีมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบน Spotify โดยมีการสตรีมมากกว่า 3 พันล้านครั้ง และเป็นผลงานที่ทำให้ ชีแรนได้รับรางวัล Best Pop Solo Performance จากเวทีแกรมมีมาแล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ชีแรน นักร้องดังวัย 31 เดินทางไปให้ปากคำที่ศาลสูงในกรุงลอนดอน หลังถูกโปรดิวเซอร์เพลง Oh Why ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2558 ฟ้องร้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อเพลงในบรรทัดใด บรรทัดหนึ่ง และถ้อยคำในเพลง Oh Why มาแต่งเพลง Shape Of You ซึ่งชีแรนและทนาย ต่างปฎิเสธ