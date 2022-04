เอ็ด ชีแรน คิดถ่ายคลิปตอนแต่งเพลง ป้องกันถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอีก

เอเอฟพี รายงาน เอ็ด ชีแรน นักร้อง นักแต่งเพลงชาวอังกฤษ ให้สัมภาษณ์ว่าต่อไปนี้ เขาคิดจะถ่ายวีดีโอ บันทึกการทำงานช่วงกำลังแต่งเพลงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการตกเป็นจำเลยว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของใครอีกในอนาคต

นักร้องดัง เจ้าของรางวัลแกรมมีวัย 31 ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์บีบีซี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน หลังศาลสูงกรุงลอนดอน อังกฤษ มีคำพิพากษาเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายนให้ ชีแรนชนะคดีที่ถูก แซมี สวิตช์ และ รอสส์ โอโดโนฮิว ฟ้องร้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อเพลงในบรรทัดใด บรรทัดหนึ่ง และถ้อยคำในเพลง Oh Why มาแต่งเพลง Shape Of You เพลงฮิตของชีแรน ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดย ผู้พิพากษา แอนโธนี แซคคาโรลี ตัดสิน ไม่พบหลักฐานว่า ชีแรน ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ถูกฟ้อง

” ตอนนี้ผมคิดจะถ่ายบันทึกทุกอย่างไว้ เมื่อไรที่เราถูกฟ้องว่าลอกเพลงนั้น เพลงนี้ เราก็จะได้บอกนี่ไงเรามีวีดีโอ คุณดูซะ คุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลย”

นักร้องดัง เปิดใจว่า “โดยส่วนตัว ผมคิดว่าความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกก็คือความอิ่มเอมใจกับความคิดแรกที่เราได้แต่งเพลงที่ยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นกลายเป็นว่า เอ๊ะ… เดี๋ยวก่อน มันมีช่วงที่ชะงักไปสักนาที มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองขึ้นมา ”

จอห์น แมคเดด นักร้อง นักแต่งเพลงวง Snow Patrol ที่ร่วมแต่งเพลง Shape Of You กับ ชีแรน พูดถึงคดีที่ศาลสูงลอนดอน ตัดสินให้ชีแรนชนะว่า เป็นคดีหนักหนา สาหัส และกินเวลา และส่งผลต่อสุขภาพจิต และเห็นด้วยกับชีแรนว่าศิลปินต้องอย่ายอมจำนวน แต่ต้องต่อสู้กับข้ออ้างเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ที่กำลังมีมากขึ้นในโลกยุคสตรีมมิง