เมเจอร์ ชวนดูหนังปลอดภัย พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ

นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงภาพยนตร์แมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต ได้เพิ่มความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้อง คอตโต้ (COTTO) นำกระเบื้อง COTTO Hygienic Tile กระเบื้องในกลุ่ม Health & Clean นวัตกรรมใหม่จากคอตโต้ มีคุณสมบัติในการป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยส่วนผสมสำคัญอย่างสาร “ซิลเวอร์นาโน” ในเนื้อสีกระเบื้อง ทำหน้าที่ส่งประจุบวกเพื่อเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรีย มาปูปรับเปลี่ยนพื้นทั้งหมดรวมกว่า 1,000 ตร.ม.

นายนรุตม์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังร่วมกันทำการตลาด สำหรับลูกค้าที่ซื้อกระเบื้องหรือโมเสคคอตโต้ ที่ COTTO Life สาขากรุงเทพ ชั้น 2 SCG Experience CDC เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ครบทุก 10,000 บาทต่อใบเสร็จ นำใบเสร็จมาแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง ถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

นอกจากนี้ ยังร่วมกับเครื่องดื่ม เป๊ปซี่ จัดแคมเปญ “Movie Summer Splash 2022” สาดความสุข ดูหนัง สนุกซ่า ท้าลมร้อน ตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคมนี้ เลือกดูหนังที่เข้าฉายเรื่องใดก็ได้ อาทิ แดงพระโขนง, Sonic the Hedgehog 2 : โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก 2, The Contractor : คนพิฆาตคอนแทรคเตอร์, Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore : สัตว์มหัศจรรย์ ความลับของดัมเบิลดอร์, Doctor Strange in the Multiverse of Madness : จอมเวทย์มหากาฬ ในมัลติเวิร์สมหาภัย และ บั้งไฟ สไลเดอร์ แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนตั๋วหนัง Log in ผ่าน Facebook ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย เช่น บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง, น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ฟรี 1 แก้ว, ป๊อป คอร์นขนาด 46 ออนซ์ฟรี 1 กล่อง, รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง, รับฟรีน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว เมื่อซื้อ 44 ออนซ์ 1 แก้ว, รับฟรีป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง เมื่อซื้อป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์, ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50 บาท, ส่วนลด 30 บาท ซื้อน้ำอัดลมขนาดใดก็ได้ และส่วนลดห้องพักจาก Shopee มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อ Hotel Voucher ขั้นต่ำ 1,000 บาท