โป๊ะแตกอย่างจัง เครื่องสำอาง Milani โต้คำให้การทีมทนาย แอมเบอร์ เฮิร์ด ให้การเท็จ !!!

เว็บยาฮู รายงาน เครื่องสำอางมิลานี่ (Milani )แบรนด์เครื่องสำอางจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีคำชี้แจงผ่าน TikTok หลังถูกทีมทนายของ แอมเบอร์ เฮิร์ด นักแสดงชาวอเมริกันวัย 36 อ้างถึงว่า เฮิร์ดใช้เครื่องสำอางชุด All In One Correcting Kit ของมิลานี่เพื่อปกปิดร่องรอยฟกช้ำที่เกิดจากการถูก จอห์นนี เดปป์ พระเอกดังวัย 58 อดีตสามีทำร้ายว่า ช่วงเวลาที่ทีมทนายของนักแสดงสาวสวยอ้างถึงในศาล ตอนนั้นยังไม่มีเครื่องสำอางชุดนี้ออกวางจำหน่าย

ระหว่างนี้ เฮิร์ด และ เดปป์ กำลังสู้คดีความกันในศาลเมืองแฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ในคดีหมิ่นประมาทที่เฮิร์ด ถูกพระเอกดัง อดีตสามีฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านดอลลาร์ ราว 1,680 ล้านบาท ต่อบทความที่เฮิร์ดเขียนลงหนังสือพิมพ์เดอะ วอชิงตัน โพสต์ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2561 โดยพูดถึงตัวเธอเองเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นตัวแทนของการถูกกระทำรุนแรงภายในครอบครัว และต้องเผชิญกับการถูกรังแกบนโลกโซเชียล หลังจากออกมาฟ้องดำเนินคดี ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่า เดปป์เป็นพวกชอบใช้กำลัง ทำร้ายภรรยา

ยาฮู เล่าว่า ระหว่าง เจ. เบน ร็อทเทนบอร์น ทนายของเฮิร์ด กล่าวเบิกความต่อศาลว่า เฮิร์ดต้องใช้คอนซีลเลอร์ และชุดเครื่องสำอาง All In One Correcting Kit ของมิลานี่เพื่อปดปิดรอยฟกช้ำที่เกิดจากน้ำมือของเดปป์ โดย ร็อทเทนบอร์นถือตลับเครื่องสำอางทรงกลมสีทองอยู่ในมือ พร้อมกล่าวว่า ” นี่คือสิ่งที่เธอใช้ และเธอก็ใช้มันจนเชี่ยวชาญ คุณจะได้ยินคำให้การจากแอมเบอร์ว่าเธอเธอต้องผสมสีต่างๆเพื่อปกปิดรอยฟกช้ำแต่ละวันอย่างไร ”

เว็บบันเทิงของยาฮู ระบุว่า เฮิร์ดฟ้องหย่าเดปป์ เมื่อปี 2559 ก่อนหน้าที่มิลานี จะนำเครื่องสำอางชุด All In One Correcting Kit ออกวางจำหน่ายเมื่อปี 2560 ซึ่งมิลานี ได้ทำคลิปลง TikTok ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า “เมื่อคุณถามเรา …จากข้อมูลก็คือ ชุด Correcting Kit ของเรา ออกวางขายเมื่อปี 2017 “