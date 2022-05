“เซ็นทรัล” เปิดตัว Tops Green สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทยที่เชียงใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า จากแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล และท็อปส์ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความรับผิดชอบและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อผู้คน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ชีวิตวิถีที่เรียบง่าย ตลอดจนสินค้าชุมชนและงานคราฟต์ที่โดดเด่น ได้ประเดิมเปิดร้านค้าคอนเซปต์ใหม่ตอบแทนสังคม “Tops Green” (ท็อปส์ กรีน) สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทยเพื่อผู้บริโภครุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “ร้านค้าสีเขียวเพื่อชาวเชียงใหม่ ชีวิต และโลกที่ดีขึ้น” ตามกรอบกลยุทธ์ การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. Better life สู่การใช้ชีวิตร่วมกันที่ดีขึ้น Tops Green จะเป็นศูนย์รวมของชุมชน เป็นที่ “สร้างงาน สร้างรายได้” ให้ชาวเชียงใหม่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริโภคของดีในชุมชนและมีความสุขร่วมกันมากขึ้นในครอบครัว 2. Better work กระจายรายได้สู่ชุมชน นำสินค้าของคนในพื้นที่มาจำหน่ายกว่า 1,200 รายการ จาก 13 ชุมชน และ 14 ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิค 3. Better world ร่วมสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับกระบวนการรีไซเคิล ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิล 6-8 ขวด และผ้ากันเปื้อน 1 ผืน จากขวดพลาสติกรีไซเคิล 10 ขวด, จัดจุดคัดแยกวัสดุรีไซเคิลภายในร้าน 4. Better society สร้างสังคมที่ดีขึ้น จัดโครงการ Food for Good Deed อาหารปันสุข ร่วมกับมูลนิธิ SOS บริจาคอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเชียงใหม่ 6 ชุมชนและสถานสงเคราะห์กว่า 2,700 ครัวเรือน, Craftmanship-จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าHand-made สินค้าดีไซน์ และช่วยส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ รายได้จากการจำหน่ายกระจายสู่ชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมออกสู่สังคม

Tops Green ยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่มาจำหน่ายมาจากธรรมชาติ 100 % เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ได้มาซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคสายกรีน มีโซนไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ โซนฮ้านลำถิ่นเฮา คัดสรร 7 ร้านอาหารชื่อดังที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพภายในท้องถิ่น เพื่อสุขภาพที่ดี เช่น สดคอฟฟี่ จากไร่กาแฟออร์แกนิค 100% ที่ได้รับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์(ออร์แกนิก) จาก USDA และ EU, Buon Gusto ร้านอาหารที่ผสมผสานรสชาติอย่างลงตัว ทั้งอาหารเหนือ ใต้ อิตาเลียน ใช้เครื่องแกงจากสมุนไพรออร์แกนิค วัตถุดิบจากแหล่งผลิตชั้นดี, 7 Senses Gelato ไอศกรีมเจลาโต้อิตาเลียนแบบธรรมชาติ 100% นำผลผลิตท้องถิ่นเลือกใช้ผลไม้สดตามฤดูกาลและผลไม้ออร์แกนิก ของเกษตรในพื้นที่ ผ่านศิลปะการทำไอศกรีมทำมือ, นาซิ จำปู๋ ร้านอาหารพื้นเมือง จัดเต็มดีไซน์สไตล์อาหารฟิวชั่น ที่มีนิยามสร้างสรรค์ใช้สร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่ว่า สวยรูป จูบหอม คัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย, กรีนมิล เมนูอาหาร Plant Based ที่ถูกใจสายเฮลตี้, แซ่บบ์เวอร์ By พี่แมว อาหารเหนือและอีสาน รสชาติดั้งเดิม ปรุงตามสูตรอาหารคุณแม่ที่เปิดมากว่า 30 ปี คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชนที่มีคุณภาพและปลอดภัย และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนำสินค้ามาจำหน่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุด เช่น วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เต็มอิ่มกับผลไม้นานาชนิดและผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ตามฤดูกาล สวนฮ่มสะหลี ผักและผลไม้อินทรีย์ทั้งหมดที่ผ่านการบ่มเพาะและหว่านปุ๋ยธรรมชาติด้วยความตั้งใจ สวนร่มไม้ และฟาร์มสวนครัว พืชผักอินทรีย์ไม้ผลหลายชนิดออกตามฤดูกาล นับได้ว่าสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายภายใน Tops Green ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์สินค้าโลคอลในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ

อีกไฮไลท์พิเศษ ที่ Tops Green ภูมิใจนำเสนอ คือ สื่อภายในร้านใช้ภาษาพื้นเมืองของพี่น้องชาวเหนือ เพื่อให้รู้สึกว่า Tops Green คือร้านค้าสีเขียวที่ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมและพี่น้องชาวเชียงใหม่ มุ่งหวังให้เกิดการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต พร้อมมอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในบรรยากาศร้านที่ออกแบบผสมผสานความทันสมัยกับสไตล์พื้นเมือง ใช้วัสดุตกแต่งจากท้องถิ่น มีบริการต่างๆ ได้แก่ Personal Shopper บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัวเพียงแอดไลน์ TopsGreenChiangmai, บริการให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า, ท็อปส์ ออนไลน์ บริการส่งสินค้าถึงรถ, รับสินค้าที่จุด Drive-Thru หรือใช้บริการ Home Delivery ส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 1,500 บาทในพื้นที่ที่กำหนด

“เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลและท็อปส์ มุ่งหวังให้ “Tops Green” (ท็อปส์ กรีน) สโตร์สีเขียวแห่งแรกเพื่อผู้บริโภครุ่นใหม่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับชาวเชียงใหม่และผู้เยี่ยมเยือนสายกรีนให้ได้รับประสบการณ์การกิน-เที่ยว-ช้อปแบบ 360 องศา และจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน สร้างคุณค่าร่วมและความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันกับชุมชนและสังคม เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจจากนี้ อันตอกย้ำยุทธศาสตร์ CRC Retailligence ที่พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับลูกค้าและศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนหรือ Central to Life”

นายสเตฟาน กล่าวว่า เพื่อฉลองเปิด Tops Green จึงจัดโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม-6 มิถุนายนนี้ รับฟรีกระเป๋าผ้าสุดชิคผลิตจากขวดน้ำพลาสติก PET 7 ขวด มูลค่า 195 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีส่วนลดมูลค่า 30 บาท เมื่อแอดไลน์ @TopsGreenChiangmai และคูปองส่วนลดพิเศษ ลดสูงสุด 40 บาท เมื่อช้อปวันจันทร์-ศุกร์ ครบ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ