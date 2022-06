จบคดี มีงานทันตา ..จอห์นนี เดปป์ จับมือ เจฟฟ์ เบ็ค ออกอัลบัม ’18’ นำเพลงเก่ามาคัฟเวอร์

เหมือนฟ้าเริ่มเปิดทาง และจังหวะเวลาก็ช่างลงตัวดีแท้ ทันทีที่ได้ชัยชนะในคดีฟ้องหมิ่นประมาท ที่เป็นความกับ แอมเบอร์ เฮิร์ด นักแสดงสาวสวยชาวอเมริกันวัย 36 อดีตภรรยา

ล่าสุด จอห์นนี เดปป์ พระเอกฮอลลีวูดวัย 58 ปี ก็ประกาศออกอัลบัมเพลงใหม่ ’18’ ที่ทำร่วมกับ เจฟฟ์ เบ็ค มือกีตาร์ระดับตำนานชาวอังกฤษวัย 77 ปี กำหนดวางจำหน่ายวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

เอพี รายงานว่า อัลบัมนี้มี 13 เพลง ส่วนใหญ่เป็นการนำเพลงเก่า ของศิลปินดังหลายคนมาคัฟเวอร์ใหม่ ส่วนชื่ออัลบัม 18 เกิดจากความรู้สึกกระชุ่มกระชวยระหว่างทั้งสองได้ร่วมงานกัน ได้ช่วยกันคิดไอเดีย ที่ทำให้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง

“เรามักจะพูดแซวกันขำๆว่า รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่ม 18 อีกครั้ง นั่นเลยกลายเป็นชื่อของอัลบัมด้วย” เบ็คกล่าวในแถลงการณ์ ส่วนภาพปกอัลบัม ที่เป็นรูปสเกตช์เด็กหนุ่ม 2 คนใส่เสื้อยืดสีขาว เป็นฝีมือออกแบบของ แซนดรา ภรรยาของเบ็ค

ทั้งนี้ สำหรับเพลงเก่าที่ทั้งสองนำมาคัฟเวอร์ในอัลบัมนี้ มีเพลง Venus In Furs ของวงเดอะ เวลเวต อันเดอร์กราวด์, เพลง Let It Be Me ของวง Everly Brothers, เพลง What’s Going On ของ มาร์วิน

เกย์, เพลง Midnight Walker ของ เดวี สปิลเลน, เพลง Pet Sounds และเพลง Caroline, No สองเพลงดังของวง Beach Boys และเพลง Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)

นอกจากผลงานแสดง เดปป์ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกวงร็อค Hollywood Vampires ที่ยังมี อลิซ คูเปอร์ และ โจ เพอร์รี สำหรับผลงานในอัลบัมใหม่ เดปป์ และ เบ็ค เริ่มบันทึกเสียงเมื่อปี 2562 และเมื่อเร็วๆนี้ เดปป์ยังไปปรากฏตัว ร่วมเล่นเพลงในทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปของเบ็คด้วย