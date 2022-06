แกรมมี เพิ่มรางวัลใหม่หลายสาขา รวมทั้งรางวัลนักแต่งเพลงแห่งปี

เอพี รายงานเรคคอร์ดิง อคาเดมี (Recording Academy) สถาบันอันทรงเกียรติ ผู้มอบรางวัลแกรมมี รางวัลใหญ่ในวงการดนตรี ที่มีศักดิ์ศรีเทียบรางวัลออสการ์ในวงการภาพยนตร์ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน เพิ่มรางวัลใหม่ 5 สาขารางวัล หนึ่งในนั้นได้แก่รางวัล songwriter of the year หรือ รางวัลนักแต่งเพลงแห่งปี

ฮาร์วีย์ เมสัน จูเนียร์ ซีอีโอเรคคอร์ดิง อคาเดมี ให้สัมภาษณ์ถึงรางวัลนักแต่งเพลงแห่งปีว่า “นี่คือรางวัลใหม่ที่ตั้งใจมอบให้ผู้มีฝีมือในการเขียนเพลงอย่างแท้จริง”

สำหรับคุณสมบัติของนักแต่งเพลง ที่สามารถเข้าชิงรางวัลนี้ กำหนดว่าจะต้องแต่งเพลงอย่างน้อย 5 เพลงในปีที่เข้าชิง โดยจะเป็นผู้แต่งเพลงเหล่านั้นคนเดียว หรือร่วมเขียนเพลงก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่การแต่งเพลงให้ตัวเอง

“พวกเขาจะต้องเขียนเพลงให้คนอื่น เพราะเราต้องการเน้นให้ความสำคัญแก่ฝีมือการเขียนเพลงให้แก่ศิลปินอย่างเป็นมืออาชีพ การเขียนเพลงคือหัวใจของธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรีของเรา จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย หากไม่มีนักแต่งเพลง ”

รางวัลใหม่อืนๆที่เพิ่มขึ้นได้แก่ รางวัล best spoken word poetry album ,รางวัล alternative music performance,รางวัล Americana music performance score soundtrack for video games and other interactive media

อนึ่ง ยังมีการเพิ่มรางวัลบทเพลงยอดเยี่ยมเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งกำหนดว่าต้องมีเนื้อหาพูดถึงประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และต้องมีเนื้อหาสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ สร้างสรรค์ความสงบ และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเมสันพูดถึงรางวัลพิเศษนี้ว่า ” เป็นเวลาที่เหมาะสมเสมอในการยกย่องดนตรีที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลก ผมคิดว่า นี่สมควรได้รับการยอมรับเป็นพิเศษ บทเพลงเหล่านี้มีความสำคัญและมีอิทธิพล พวกเราจึงต้องการให้เกียรติ ยกย่องศิลปะรูปแบบนี้ “