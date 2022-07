‘ผบ.ทร.’แถลงจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 48 พ.ศ 2565 “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2565 “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล” ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และ น.อ.พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ โดยภายหลังการแถลงข่าว ได้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปินรับเชิญร่วมกับวง Symphony Orchestra ดุริยางค์ราชนาวี

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ.2565 “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล”เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา และได้จัดแสดง เป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยวงดุริยางค์ราชนาวีนับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่กองทัพเรือก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธาน ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิค และหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย โดยเป็นการจัดการแสดงในรูปแบบการ Live สด ผ่านทางสื่อออนไลน์ สำหรับในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดต่าง ๆ ได้คลี่คลายลงแล้ว การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต จึงได้มาจัดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยการจัดการแสดงทุกครั้งที่ผ่านมา บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี จากกองทัพเรือ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเป็นประจำเสมอมา สำหรับปีนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญร่วมขับร้องหลายท่าน อาทิ ร.ต.สันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมด้วย วิชญาณี เปียกลิ่น หรือ แก้ม เดอะสตาร์ โดม ปกรณ์ ลัม อิสริยา คูประเสริฐ และ ศรัณย์ คุ้งบรรพต โดยมี น.อ.พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้อำนวยการดนตรี น.อ.ศุภกร แตงน้อย เป็นผู้อำนวยเพลง (ภาคแรก) และ ร.ท.กฤษฎา อยู่บรรยงค์ เป็นผู้อำนวยเพลง (ภาคหลัง)

สำหรับการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคแรก เพลง Light Cavalry Overture และ Intermezzo Form Cavalleria Rusticana ขับร้องโดย จ.อ.หญิง โสธิดา ไชยฤทธิชัย เพลง Rhapsody In Blue บรรเลงเดี่ยวมาริมบาโดย พ.จ.อ. กุลธวัช แก้วสมัคร เพลง Mission : Impossible และ Pomp and Circumstance Marches, Op.39 : March No.1 in D ขับร้องโดย นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และคณะนักร้องประสานเสียง กองดุริยางค์ทหารเรือ ภาคหลัง เพลง รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา ขับร้องโดย ศรัณย์ คุ้งบรรพต นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวีชาย เพลงอยู่อย่างพอเพียง ขับร้องโดย ปกรณ์ ลัม เพลง ภาพที่งดงาม ขับร้องโดย อิสริยา คูประเสริฐ และนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวีหญิง เพลง ตับวิวาห์พระสมุทร ขับร้องโดย อิสริยา คูประเสริฐ และ ศรัณย์ คุ้งบรรพต เมดเล่ย์เพลง ชม ยู ดี ที – ชมประดู่ ขับร้องโดย ร.ต.สันติ ลุนเผ่ พ.จ.อ.อินทัช ฤกษ์เย็น และคณะนักร้องประสานเสียง กองดุริยางค์ทหารเรือ เพลง คนดีไม่มีวันตาย ขับร้องโดย นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวีชาย และคณะนักร้องประสานเสียง กองดุริยางค์ทหารเรือ เพลง We’re All in This Together และเพลง Part of Your World ขับร้องโดย วิชญาณี เปียกลิ่น เพลง ยิ่งรักเธอ ขับร้องโดย ปกรณ์ ลัม เพลง รักในซีเมเจอร์ ขับร้องโดย อิสริยา คูประเสริฐ เพลง A Million Dreams ขับร้องโดย พ.จ.อ.หญิง สราญรัตน์

ชูอำนาจ เพลง Anthem ขับร้องโดย ศรัณย์ คุ้งบรรพต และคณะนักร้องประสานเสียง กองดุริยางค์ทหารเรือ และเพลง แผ่นดินของเรา ร่วมขับร้องโดยศิลปินรับเชิญ นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และคณะนักร้องประสานเสียง กองดุริยางค์ทหารเรือ

กำหนดจัดการแสดงรอบประชาชน ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 และรอบเสด็จพระราชดำเนิน วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น. สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 4 หมื่นบาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์การเป็นผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข กำหนด นอกจากนั้น ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ยังจะได้รับ เข็มกลัดเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยด้านบนจะเป็นทับทิมสีแดงซึ่งสื่อถึงสภากาชาดไทยโอบล้อมด้วยดอกประดู่บานและตูมด้านล่างเป็นรูปสมอเรือซึ่งสื่อถึงกองทัพเรือ ด้านข้างของสมอเรือเป็นตัวโน๊ตดนตรี อันจะสื่อถึงการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบแรกสำหรับ

ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปตัวเรือนทำจากทองคำ 18k ประดับเพชรแท้จำนวน 20 เม็ดเม็ดละ 0.5 กะรัต จัดทำจำนวน 8 ชิ้น และแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปตัวเรือนทำด้วย silver 925 ระดับพลอยสังเคราะห์จำนวน 20 เม็ดเมตรละ 0.5 กะรัต จัดทำจำนวน 50 ชิ้น นอกจากนั้นยังจะได้รับหนังสือขอบคุณ และภาพถ่ายขณะเข้ารับของที่ระลึกพร้อมกรอบเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินตามช่องทางต่าง ๆ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ 48” เลขบัญชี 115 – 1 – 07533 – 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองทัพเรือวังนันทอุทยาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ 48” เลขบัญชี 661 – 4 – 18987 – 5 “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”