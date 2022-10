ดาราดังแนะ ‘คิดอย่างไร’ ถึงจะรวย

เงินทองเป็นของหายากก็จริง แต่ก็เป็น ‘ความจริง’ เช่นกัน ที่การประกอบสัมมาชีพ สามารถทำให้ทุกคนมีโอกาสรวยได้ แต่ที่หลายคนยังไปไม่ถึงจุดแห่งความสำเร็จทางการเงิน อาจติดขัดที่วิธีลงทุนหรือ ‘วิธีคิด’ก็เป็นไปได้นะ

เผลอๆ วิธีคิดนี่แหละ อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายคนไม่รวยกับใครเขาสักที

แอชตัน คุทเชอร์ แนะว่า หยุดคิดถึงคำว่าวิสัยทัศน์ แต่จงสร้างเป้าหมายใหญ่ที่ชัดเจน

แอชตัน คุทเชอร์ พระเอกหนุ่มอเมริกันวัย 44 ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ That ’70s Show และ Two and a Half Men หรือผลงานจอเงิน อาทิ The Guardian และ No Strings Attached สามารถทำให้เงินลงทุน 30 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1,083 ล้านบาท เพิ่มเป็น 250 ล้านดอลลาร์ หรือราว 9,025 ล้านบาท ด้วยการนำเงินไปลงทุนในบริษัทต่างๆ รวมทั้ง Skype, Uber, Airbnb และ Spotify

หนึ่งในคำแนะนำจากพระเอกหนุ่มใหญ่ อดีตสามี เดมี มัวร์ นางเอกฮอลลีวู้ดรุ่นพี่ ปัจจุบันเป็นสามีของ มิลา คูนิส นักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครน ที่มีลูกกัน 2 คนก็คือ หยุดใช้คำว่าวิชั่น (Vision-วิสัยทัศน์) แล้วหันมาสร้างเป้าหมายใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นมา แต่สิ่งที่จะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้คือ รายละเอียดของแผนปฎิบัติการ จากนั้นจงทำตามขั้นตอนที่วางไว้ไปทีละขั้น กระทั่งไปถึงเป้าหมาย

คุทเชอร์ ยังมีคำแนะนำแก่นักลงทุนทั้งอ่อนวัยและสูงวัยว่า จงอย่าหยุดถามคำถามโง่ๆ และจงใส่ใจ พยายามแก้ไข ‘จุดบอด’ ของตัวเอง “เพราะทุกครั้งที่คุณหวาดกลัวความไม่รู้ของตัวเอง นั่นคือคุณกำลังจำกัดศักยภาพในการเรียนรู้ของคุณ”

นักแสดงหนุ่มใหญ่ ชาวรัฐไอโววา ฝากแง่คิดด้วยว่า ใครที่สามารถสร้างตัว มีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงแล้ว อย่าลืมช่วยเหลือ หรือมอบโอกาสแก่คนที่ด้อยกว่า “ที่ผ่านมา ผมต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กเสมอ เพราะผมรู้สึกเสมอว่า ผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง หากคุณโชคดีพอร่ำรวยแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าจะช่วยเหลือผู้คนที่กำลังพยายามจะคว้าบันไดขั้นแรก เพื่อจะเริ่มการปีนป่ายของพวกเขากันหรือไม่”

นิกกี มินาจ ราชินีเพลงแร็พ : รู้ค่าตัวเอง และกล้าเรียกค่าตอบแทนที่คู่ควร

ก่อนจะมาเป็น ราชินีแร็พเปอร์ที่ใครต่างรู้จัก นิกกี มินาจ อพยพจากสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ตามครอบครัวมาอยู่ที่ย่านควีนส์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 5 ขวบ ขณะที่ชีวิตวัยเด็ก วัยสาวเคยเจอกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แต่เธอไม่เคยยอมให้เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมาให้นิยามความเป็นเธอ แต่กลับใช้ความสามารถในการแต่งเพลง ร้องเพลง เริ่มอาชีพนักร้องเพลงแร็พ กระทั่งประสบความสำเร็จได้ฉายา ควีน ออฟ แร็พ

ครั้งหนึ่ง มินาจ วัย 39 เคยให้สัมภาษณ์สื่อดังว่า “ในช่วงแรกๆ ของการเป็นนักร้องเพลงแร็พ ฉันได้ค่าตัวต่อโชว์ไม่ถึง 6 หลัก และถ้าฉันได้ยินว่ามีนักร้องแร็พคนใดทำได้ ฉันจะบอกกับตัวเองว่า ฉันจะต้องไปให้ถึงตรงนั้น ฉันจะเอาคนดูให้อยู่หมัด และฉันต้องได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อด้วยเช่นกัน”

“สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้หลังจากทำงานในวงการนี้ก็คือ คุณอย่าอายที่จะเอ่ยปากเรียกค่าตัวที่คุณสมควรได้”

ข่าวว่า มินาจมีมูลค่าทรัพย์สินราว 80 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,888 ล้านบาท

โอปราห์ วินฟรีย์ เจ้าแม่ทอล์กโชว์ : เปลี่ยนทัศนคติ อนาคตเปลี่ยน

ด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 93,860 ล้านบาท โอปราห์ วินฟรีย์ เจ้าแม่ทอล์กโชว์ชาวอเมริกันวัย 68 มีเงินเทียบชั้น ‘มหาเศรษฐีพันล้าน’ แต่กว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ วินฟรีย์ก้าวมาจากระดับติดลบก็ว่าได้ เธอเติบโตมาในชนบทรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา จากการเลี้ยงดูของแม่เพียงลำพัง ชีวิตวัยแรกสาวเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทั่งตั้งครรภ์ตอนอายุ 14 แต่เสียลูกชายที่คลอดก่อนกำหนดในเวลาต่อมา

วินฟรีย์เริ่มอาชีพที่สถานีวิทยุท้องถิ่น จากนั้นจึงย้ายมาทำงานในวงการโทรทัศน์ ที่ทำให้เธอมีผลงานเข้าตา กระทั่งได้เป็นพิธีกรข่าวภาคเช้าในนครชิคาโก ทำให้สร้างสมประสบการณ์กระทั่งมีรายการทอล์กโชว์ของตัวเอง The Oprah Winfrey Show ที่ประสบความสำเร็จยาวนาน 25 ปี

เจ้าแม่ทอล์กโชว์ หนึ่งในตำนานมักบอกใครๆ เสมอว่า “จงหยุดความคิดที่จำกัดศักยภาพของตัวเอง “ เพราะเธอชื่อว่า ทัศนคติที่คนเรามีต่อตัวเอง สามารถเปลี่ยนอนาคตของคนนั้นได้

“การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลก็คือ คนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนอนาคตของเขาได้ เพียงแค่เปลี่ยนทัศนคติ”

แล้วยังรวมถึง ความสามารถที่จะลุกกลับขึ้นมาใหม่ ทุกครั้งที่ล้ม และจงเชื่อมั่นในความสำเร็จในวันข้างหน้าของตัวเองเสมอ

นอกจากเคล็ดลับการหาเงิน เจ้าแม่ทอล์กโชว์คนดัง บอกว่าการใช้เงินก็เป็น กุญแจสำคัญอีกดอกของความสำเร็จ ในหนังสือ What I Know for Sure วินฟรีย์เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า “ฉันหวังว่า วิธีใช้เงินของคุณจะสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของคุณ และสิ่งที่คุณแคร์ คุณให้ความสำคัญ”