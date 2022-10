ตายพุ่ง 146 ราย เจ็บอีก 150 เหตุโศกนาฏกรรมเหยียบกันในปาร์ตี้ฮาโลวีน อิแทวอน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมเหยียบกันเสียชีวิต ในเทศกาลฮาโลวีน ย่านอิแทวอน ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น

เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย รอยเตอร์ รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตว่า ขยับขึ้นไปที่ 146 รายแล้ว ขณะที่ ชเว ซึงบอม หัวหน้าสถานีดับเพลิงยงซาน ระบุว่า มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 150 ราย ผู้บาดเจ็บหลายคนอาการสาหัส และ เข้ารับการรักษาฉุกเฉินแล้ว

ชเวซึงบอม เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อราย 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยผู้คนจำนวนมากได้ล้มลงในตรอก ผู้ร่วมงานหลายคนต่างแต่งชุดฮาโลวีน และหน้ากาก เหยื่อหลายคนเป็นผู้หญิงที่อายุราว 20 ปี

พยานในที่เกิดเหตุ ได้เล่าเหตุการณ์ความวุ่นวายดังกล่าวก่อนเกิดเหตุว่า มีตำรวจที่คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ แต่ก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมฝูงชน ภาพออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ เผยให้เห็นคนหลายร้อยคน ที่อัดแน่นอยู่ในตรอกแคบ ลาดเอียง และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะดึงพวกเขาออกมา ภาพอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึงประชาชนหลายคนที่เหมือนจะหมดสติ

รอยเตอร์รายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่ได้สร้างที่เก็บศพชั่วคราว มีศพจำนวนมากที่ถูกหามออกมา ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปพิสูจน์ระบุตัวเหยื่อต่อไป

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เป็นงานฮาโลวีนแรก ในรอบ 3 ปี หลังจากยกเลิกข้อกำหนดด้านโควิด โดยย่านอิแทวอนนั้น เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ และต่างชาติ มีบาร์ ร้านอาหารหลายสิบแห่ง แน่นขนัดไปด้วยผู้คน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า พวกเขากำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าว

ขณะที่ นายริชี ซูแน็ก นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก็ได้ทวิตแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

Horrific news from Seoul tonight.

All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022