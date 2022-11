เทย์เลอร์ สวิฟต์ กวาด 6 รางวัลอเมริกัน มิวสิก อะวอร์ดส์ พร้อมรางวัลศิลปินแห่งปี

รอยเตอร์ รายงาน เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้อง นักแต่งเพลงชาวอเมริกันวัย 32 กวาด 6 รางวัลในงานประกาศผลรางวัลอเมริกัน มิวสิก อะวอร์ดส์ ที่โรงละครไมโครซอฟต์ เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายนตามเวลาในไทย

นักร้อง นักแต่งเพลงสาวสวยได้รับเสนอชื่อเข้าชิง 6 รางวัล และสามารถพิชิตทั้ง 6 รางวัลที่เข้าชิง เริ่มตั้งแต่รางวัลใหญ่ของงาน ศิลปินแห่งปี (Artist of the year) แล้วยังรางวัลมิวสิก วิดีโอยอดนิยม (

(FAVORITE MUSIC VIDEO ) จากมิวสิก วิดีโอเพลง All Too Well , รางวัลศิลปินหญิงเพลงป๊อบยอดนิยม (FAVORITE FEMALE POP ARTIST) ,รางวัลอัลบัมเพลงป๊อบยอดนิยม( FAVORITE POP ALBUM) จากอัลบัม Red (Taylor’s Version) , รางวัลศิลปินหญิงเพลงคันทรียอดนิยม และ รางวัลอัลบัมเพลงคันทรียอดนิยม จากอัลบัม Red (Taylor’s Version)

ความสำเร็จนี้ ทำให้ สวิฟต์ นักร้องซุปตาร์ ยังคงครองแชมป์ศิลปินนักร้องที่พิชิตรางวัลอเมริกัน มิวสิก อะวอร์ดส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ คว้าไปทั้งหมด 40 รางวัลแล้ว

สวิฟต์ กล่าวขอบคุณระหว่างขึ้นรับรางวัลบนเวทีว่า ” ฉันต้องขอบคุนแฟนเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความสุขของฉัน ฉันรักพวกคุณมากกว่าจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ ฉันไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไรว่ามันช่างเหลือเชื่อขนาดไหนที่ฉันยังคงทำเช่นนี้และพวกคุณยังคงแคร์ ห่วงใย ”

ทั้งนี้สำหรับรางวัลน่าสนใจภายในงานยังมี

รางวัล NEW ARTIST OF THE YEAR ได้แก่ โดฟ คาเมรอน

รางวัล FAVORITE TOURING ARTIST ได้แก่ วงโคลด์เพลย์

รางวัล FAVORITE MALE POP ARTIST ได้แก่ แฮร์รี สไตลส์

รางวัล FAVORITE POP DUO OR GROUP ได้แก่ วงบีทีเอส วงบอยแบนด์ดังของเกาหลีใต้

รางวัล FAVORITE POP SONG ได้แก่เพลง As It Was ของ แฮร์รี สไตลส์