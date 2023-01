ดารานักร้องที่ได้รับ ‘อวัยวะบริจาค’ ช่วยต่อชีวิต

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีศิลปิน ดาราหลายคนที่ออกมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับโรคร้าย และปัญหาสุขภาพของตน และมีหลายคนที่ออกมาเล่าว่าเคยได้รับการ ‘บริจาคอวัยวะ’ ทำให้สามารถมีอายุอยู่ต่อไปได้

Advertisment

มีใครกันบ้าง เรามาดูกัน

เริ่มจาก เซเลนา โกเมซ นักร้อง นักแสดงสาวสวยชาวอเมริกันวัย 30 ที่เคยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เมื่อปี 2560 เพื่อรักษา อาการโรคลูปัส หรือโรคเอสแอลอี ที่โกเมซรู้ตัวว่าล้มป่วยด้วยโรคนี้ตั้งแต่เมื่อปี 2558 และอาการของโรคทำให้เธอต้องเข้ารับการปลูกถ่ายไตอย่างเร่งด่วนเมื่อซัมเมอร์ปี 2560

Advertisement

นักร้องสาวสวยเล่าว่า ตอนนั้นเธอต้องใช้เวลารอคิวเพื่อจะได้รับไตบริจาคราว 7-10 ปี และกำลังจะต้องเข้ารับการฟอกไต แต่โชคดีที่ได้ ฟรานเซีย ไรซา เพื่อนสนิทและรูมเมทที่บริจาคไตให้ข้างหนึ่ง

“ฉันไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดที่เพียงพอที่จะขอบคุณ ฟรานเซีย ไรซ่า เพื่อนที่งดงามของฉัน เธอได้มอบของขวัญสุดพิเศษและเสียสละอย่างยิ่งที่ได้สละไตของเธอให้ฉัน ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอย่างเหลือเชื่อ ฉันรักเธอมากนะเพื่อน” โกเมซเขียนขอบคุณเพื่อนรักที่มอบชีวิตใหม่ให้เธอ

นาตาลี โคล นักร้อง นักแต่งเพลงดังรุ่นใหญ่ชาวอเมริกัน เป็นอีกคนที่ได้รับไตจากแฟนเพลงที่บริจาคให้ เป็นเหตุการณ์เมื่อปี 2552 เมื่อนักร้องดังเจ้าของเพลงฮิต อย่าง This Will Be, Inseparable, Our Love ,ฯลฯ จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพื่อแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับตับอักเสบซี ซึ่งโชคดีที่โคลได้รับของขวัญล้ำค่าเป็นไตจากแฟนเพลงที่เสียชีวิตที่บริจาคไตให้

Advertisement

ก่อนจะได้รับไตบริจาค โคลเคยไปออกรายการทอล์ก โชว์ของ แลร์รี คิง ไลฟ์ (Larry King Live) เล่าถึงอาการป่วย ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จากนั้นมีแฟนเพลงหลายสิบรายส่งอีเมล์เพื่อบอกว่า ยินดีจะเข้ารับการตรวจดูเพื่อดูว่ ไตของพวกเขา สามารถเข้ากับไตของโคลหรือไม่ กระทั่งสุดท้าย นักร้องดังก็ได้รับไตบริจาค และเข้ารับการผ่าตัดปลูดถ่ายไตเมื่อปี 2552

อย่างไรก็ตาม โคลมีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีก 6 ปี ก่อนเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อปี 2558 ด้วยวัย 65 ปี

ซาราห์ ไฮแลนด์ นักแสดงสาวชาวอเมริกันวัย 32 จากซิตคอมเรื่องโมเดิร์น แฟมิลี่ (Modern Family) เคยเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตถึง 2 ครั้ง หลังตรวจพบว่าไตมีปัญหา โดยครั้งแรกได้รับไตจากพ่อที่บริจาคให้ แต่ปรากฏว่า ร่างกายเธอต่อต้านไตที่พ่อบริจาค ทำให้แพทย์ต้องผ่าตัดนำไตกลับคืนให้พ่อของเธอ จากนั้นน้องชายของไฮแลนด์ จึงบริจาคไตให้ และครั้งนี้การผ่าตัดประสบความสำเร็จ

ไฮแลนด์เคยเปิดใจเล่าถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายไตว่าส่งผลต่อชีวิตของเธอมาก “นานมากแล้ว ที่ฉันเคยพยายามฆ่าตัวตาย เพราะไม่อยากทำให้น้องชายของฉันผิดหวังเหมือนที่ฉันทำให้พ่อผิดหวัง (ที่ให้ไตแก่เธอไม่สำเร็จ)” แต่โชคดีที่การผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งที่ 2 ผ่านไปด้วยดี และระหว่างนี้ นักแสดงสาวสวยต้องกินยากดภูมิคุ้มกัน

ไฮแลนด์เคยพูดถึงการได้รับบริจาคไตจากน้องชายว่า เขาได้ให้ ของขวัญแห่งชีวิต แก่เธอ