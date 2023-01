ออสติน บัตเลอร์ คว้านำชายลูกโลกทองคำ จาก เอลวิส

เอเอฟพี รายงานการประกาศรางวัลโกลเดน โกลบส์ หรือลูกโลกทองคำครั้งที่ 80 จัดที่โรงแรมเดอะ เบเวอร์ลีย์ ฮิลตัน ที่เบเวอร์ลีย์ ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันพุธที่ 11 มกราคมตามเวลาในไทย ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี ซึ่งเป็นการกลับมาถ่ายทอดสดทางทีวีเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี หลังจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวูด เจ้าภาพผู้จัดงานประกาศรางวัลโกลเดน โกลบส์ มีข่าวอื้อฉาวเรื่องเหยียดสีผิว ทำให้มีดารา นักแสดง และคนในวงการบันเทิง ‘บอยคอต’ ไม่ไปร่วมงานเมื่อปีที่แล้ว

สำหรับงานปีนี้ ได้ ‘เจอร์ร็อด คาร์ไมเคิล’ นักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนชาวอเมริกันวัย 35 รับหน้าที่พิธีกร โดยมี The Banshees of Inisherin หนังดราม่าตลกร้ายจากอังกฤษ ผลงานกำกับและเขียนบทโดย มาร์ติน แมคโดนาห์ ผู้กำกับชาวอังกฤษ -ไอริช วัย 52 ปี นำแสดงโดย คอลลิน ฟาร์เรล และ เบรนแดน กลีสัน เข้าชิงมากที่สุด 8 รางวัล ตามด้วย Everything Everywhere All at Once เข้าชิง 6 รางวัล, Babylon และ The Fabelmans เข้าชิง 5 รางวัล, Elvis เข้าชิง 3 รางวัล ขณะที่ Avatar: The Way of Water และ Black Panther: Wakanda Forever เข้าชิง 2 รางวัล

ประเดิมกันด้วยรางวัลใหญ่ได้แก่ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ดรามา ตกเป็นของ ออสติน บัตเลอร์ นักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย 31 จากภาพยนตร์เรื่องเอลวิส