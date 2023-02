All Quiet คว้า 7 รางวัลบาฟตา ‘ออสติน บัตเลอร์- เคต แบลนเชตต์ คว้านำชายหญิงยอดเยี่ยม

เอพี รายงานการประกาศผลรางวัลบริติช อะคาเดมี อะวอร์ดส์ ครั้งที่ 76 หรือ ‘บาฟตา’ รางวัลใหญ่ของวงการภาพยนตร์อังกฤษ เทียบเท่ารางวัลออสการ์ของสหรัฐอเมริกา จัดที่รอยัล เฟสติวัล ฮอลล์ ,เซาธ์ แบงค์ เซ็นเตอร์ ในกรุงลอนดอน อังกฤษ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ตามเวลาในไทย “All Quiet on the Western Front” ภาพยนตร์เรื่องราวนายทหารเยอรมันบนสมรภูมิรบแนวหน้าด้านตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 คว้า 7 รางวัลบาฟตามากที่สุดในงาน

Advertisment

สำหรับ 7 รางวัลที่ All Quiet on the Western Front ได้ไป มีทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ,รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม,รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม แก่ เอ็ดเวิร์ด เบอร์เกอร์, รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ,รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม, รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม และรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม

สำหรับภาพยนตร์ที่ได้รางวัลรองลงมาได้แก่ The Banshees of Inisherin และ Elvis ที่ต่างได้ไป 4 รางวัล

Advertisement

ขณะที่ ออสติน บัตเลอร์ นักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย 31 ปีคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องเอลวิส เรื่องราวชีวิตของ เอลวิส เพรสลีย์ ราชาร็อค แอนด์ โรล ชื่อก้องโลก , รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เคต แบลนเชตต์ นางเอกดังชาวออสเตรเลียน จาก TÁR

ทั้งนี้ผลรางวัลใหญ่ต่างๆมีดังนี้

รางวัลภาพยนตร์อังกฤษยอดเยี่ยม ( Outstanding British film ) ได้แก่ The Banshees of Inisherin

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ The Banshees of Inisherin

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ แบร์รี โคแกน จาก The Banshees of Inisherin

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เคอร์รี คอนดอน จาก The Banshees of Inisherin

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ Everything Everywhere All At Once

รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม Babylon

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Elvis

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม Elvis

รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยม Avatar: The Way of Water

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม Guillermo del Toro’s Pinocchio