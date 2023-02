เจ้าชายแฮร์รี ยังทำเงินกับ Spare ได้ต่อ เตรียมขายบัตร ‘ไลฟ์สตรีม’คุยกับแขกสุดพิเศษ

นิตยสารพีเพิล รายงาน เจ้าชายแฮร์รี หรือ ดยุกแห่งซัสเซกซ์ เตรียมจัดไลฟ์สตรีม ให้แฟนๆทั่วโลกได้ร่วมพูดคุย ถามตอบเกี่ยวกับ สแปร์ ( Spare) หนังสือบันทีกความทรงจำของจ้าชายแฮร์รี ที่ขึ้นแท่นหนังสือขายดี ทันทีของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ หลังออกวางขายเมื่อวันที่ 10 มกราคม

Advertisment

พีเพิล อ้างได้รับการเปิดเผยจาก สำนักพิมพ์เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ ผู้ตีพิมพ์ สแปร์ ว่าจะจัดไลฟ์สตรีม ซึ่งเจ้าชายแฮร์รี จะร่วมพูดคุยกับ กาบอร์ มาเต้ แพทย์ชาวฮังการี -แคนาดา วัย 79 ปี เจ้าของหนังสือ The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture และเป็นนักพูดชื่อดัง เป็นที่รู้จักจากการพูดถึงประสบการณ์ของเขาเองที่มีปมบาดแผลในชีวิต การเสพติด ความเครียด และประสบการณ์ในวัยเด็ก จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ตามวลามาตรฐานตะวันออก (EST) รับชมได้ทาง VIMEO

ข่าวว่า เจ้าชายแฮร์รี และหมอกาบอร์ มาเต้ จะพูดคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับความสูญเสีย และความสำคัญของการรักษาเยียวยา ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ก่อนจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามจากผู้ชม ซึ่งผู้ชมสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนร่วมงาน

Advertisement

พีเพิล รายงานว่า รายละเอียดเรื่องบัตรเข้าร่วมงาน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆสามารถหาได้จากเว็บไซต์ PrinceHarryMemoir.com. โดยบัตรทุกใบจะได้รับหนังสือสแปร์ ที่เป็นปกแข็ง