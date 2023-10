‘บีทีเอส’ แจงเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง ทำผู้โดยสารตกค้าง ปชช.โอดรอนานมาก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “BTS SkyTrain” ได้โพสต์ข้อความชี้แจงสาเหตุที่ขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง ว่า

“11.22 รถไฟฟ้าขัดข้องที่ สถานีสยามฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต กำลังทำการแก้ไข จะทำให้เกิดความล่าช้าในสายสุขุมวิท ประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก”

“11.45 BTS ปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีคูคต ถึงสถานีปลายทางเคหะฯ สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะฯ กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีราชเทวี ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางสถานีคูคต กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิต และสถานีราชเทวี โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก”

“11.22 รถไฟฟ้าขัดข้องที่ สถานีสยามฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต กำลังทำการแก้ไข จะทำให้เกิดความล่าช้าในสายสุขุมวิท ประมาณ 15 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ BTS โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป มีผู้ใช้บริการจำนวนมากสะท้อนมาว่า

