ไม่มงจะงงมาก! ‘หลิน มาลิน’ คว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 สวย ปัง ครบจบทั้ง 4B

สิ้นสุดการรอคอย! หลังจากสาวงามทั้ง 77 จังหวัด ผ่านสมรภูมิ และบททดสอบสุดหินในการเฟ้นหาผู้ครองมงกุฏคนใหม่ และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเก็บคะแนนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน เดินทางมาถึงค่ำคืนรอบตัดสิน วันที่ 6 เมษายน บนเวทีประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 (Miss Grand Thailand 2024) ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravoo BKK

โดยผู้ชนะคว้ามงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ไปครอง ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต หลิน มาลิน ชระอนันต์

Advertisement

ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ใบเฟิร์น กัญภัสกร รุ่งเรือง

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร ใบมิ้นท์ กิตติยาพร ฟุ้งมี

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มิสแกรนด์ลำปาง พราด้า ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ มิสแกรนด์มหาสารคาม เหมย อรทัย พังจันทร์

รองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ มิสแกรนด์ชัยนาท , มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์สกลนคร, มิสแกรนด์สระบุรี, มิสแกรนด์พิจิตร และ มิสแกรนด์สตูล

Advertisement

บรรยากาศในค่ำคืนวันไฟนอล ทุกพื้นที่ของ MGI HALL คึกคักและแน่นไปด้วยชาวด้อม แฟนนางงาม สปอนเซอร์หลักและสื่อมวลชน เสียงกรี๊ด ป้ายไฟ เครื่องเป่า มาลัยเงิน เตรียมเอาไว้พร้อมสรรพ เปิดเวทีด้วยโอเพ่นนิ่งโชว์ The One and Only โดย ผู้เข้าประกวด 77 จังหวัด ในชุดสีทอง เป๊ะ ปัง อลังสุดเป็นที่ถูกใจผู้ชมที่รับชมทั้งในฮอลล์และจากทางบ้าน ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหี่ม MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravoo BKK

แมทธิว ดีน รับหน้าที่พิธีกรเช้นเคย นำทุกคนเข้าสู่การประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ภาคละ 5 ตำแหน่ง เริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ ได้แก่ สุโขทัย, มุกดาหาร, สุพรรณบุรี, ระนอง, น่าน, สกลนคร, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, พิจิตร, บุรีรัมย์, สระบุรี, ชุมพร, ลำพูน, นครพนม, ปทุมธานี, มิสแกรนด์สตูล, มิสแกรนด์ลำปาง, มหาสารคาม, ชลบุรี และพังงา

แต่ก่อนจะได้ชมความงามของผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำ พิธีกรประกาศรางวัล Best Director Award ซึ่งปีนี้เข้ารอบมาทั้งสิ้น 5 จังหวัด โดยรางวัล Best Director Award ได้แก่ PD จังหวัดภูเก็ต

เวทีกระหึ่มอีกครั้งกับโชว์สุดพิเศษจากทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ตามด้วยผู้เข้าประกวดออกมาอวดโฉมในชุดว่ายน้ำ ทู-พีช สีเงิน จากแบรนด์ MGI Swimwear โชว์สัดส่วนและสเต็ปการเดินสุดแซ่บ ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ

ก่อนจะประกาศผล 11 คนสุดท้าย โดยมาจากสาวงามผู้ชนะรางวัล Best Seller Award ได้แก่ มิสแกรนด์สระบุรี, รางวัล Miss Popular Vote ได้แก่ มิสแกรนด์ชัยนาท และสาวงาม จาก Boss’s Choice ได้แก่ มิสแกรนด์สตูล

ในส่วนของสาวงามทั้ง 8 จังหวัด ที่เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย ได้แก่ พิจิตร, ลำปาง, สกลนคร, มหาสารคาม, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ภูเก็ต และชุมพร

ผู้เข้ารอบ 11 คน กลับออกมาอีกครั้งในชุดราตรียาว โชว์สัดส่วนและความสวยงามของลายผ้า

เข้าสู่รอบการตอบคำถามที่แสดงทัศนคติ ไหวพริบ ในคำถามที่ว่า คุณคิดเห็นอย่างไรกับหุ้น MGI

จากนั้นเรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ เมื่อ Special guests แน็ก ชาลี ควงคู่ จี กามิน ปรากฏตัวขึ้นมอบรางวัล Grand T-POP ให้กับทีมผู้ชนะ ทั้ง 8 คน ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท พร้อมโอกาสเดบิวต์ในฐานะศิลปิน Grand T-POP ที่ประเทศเกาหลี ได้แก่ T04 มิสแกรนด์พะเยา, T05 มิสแกรนด์พิจิตร, T03 มิสแกรนด์นครพนม, T10 มิสแกรนด์สกลนคร, T11 มิสแกรนด์สตูล, T09 มิสแกรนด์ระนอง, T08 มุกดาหาร และ T07 มิสแกรนด์มหาสารคาม

ซึ่งสาวงามทั้ง 8 คน จะต้องบินลีดฟ้าไปฝึกซ้อม ร้อง เต้น เพื่อเตรียมตัวเป็นศิลปิน T-POP ของ MGI อย่างเต็มตัว

จากนั้น ซีนอำลาตำแหน่งอันทรงเกียรติของ อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

และรองชนะเลิศทั้ง 4 อันดับ พร้อมส่งต่อมงกุฎให้กับ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ คนใหม่ในค่ำคืนนี้

ก่อนพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คน โดย 4 คนมาจาก ควีนภาค ได้แก่ ลำปาง, มหาสารคาม, ปทุมธานี และชุมพร

สำหรับสาวงามคนที่ 5 มาจาก Boss Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

จากนั้น เข้าสู่รอบตอบคำถาม ที่สาวงามทั้ง 5 ต้องฟาดฟันด้วยความรู้ และไหวพริบ ทดสอบ B Brain ในคำถามที่ว่า “ถ้าท่านได้มีโอกาสบอกกับท่านนายกรัฐมนตรี คุณ เศรษฐา ทวีสิน เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย พวกคุณจะเลือกให้อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นเป็นรูปธรรม และเพราะอะไร”

โดย หลิน มาลิน ตอบคำถามที่ทำให้เธอคว้ามงมาได้สำเร็จว่า “ซอฟพาวเวอร์ที่อยากฝากไปถึงรัฐบาลไทยในปีนี้คือ เวทีมิสแกรนด์ เพราะเวทีนี้บนเวทีต่างประเทศ เราแทบจะไม่ต้องบังคับนางงามอีก 80 ประเทศให้พูดภาษาไทย เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและอีกสิ่งที่สำคัญคือสินค้าของคนไทย สปอนเซอร์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ทุกคนจะได้รู้จักสินค้าของประเทศไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำพริกปลาสลิดซึ่งยอดขาดดีที่สุดในทุกปี” ท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนนางงามสนั่นฮอลล์

หลังจากนั้น เข้าสู่ซีนจับมือที่ทุกคนรอคอย ท่ามกลางวินาทีลุ้นระทึก พิธีกรประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต หลิน มาลิน ชระอนันต์

บอกเลยว่าสวยครบจบทั้ง 4 B รับมงกุฎทอง มูลค่า 1,200,000 บาท เงินสด 1,000,000 บาท คอนโดมีเนียม และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับตำแหน่ง และของรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้

1. Best National Costume

เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์นครราชสีมา ในชุดย่าโม

2. มิสแกรนด์ขวัญใจภูเก็ต เงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ปทุมธานี

3. รางวัล Miss BearBeary เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ปทุมธานี

4. รางวัล Miss 4U2 เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

5. รางวัล นางงามยิ้มสวยและรวยมาก จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร และ มิสแกรนด์นนทบุรี

6. รางวัล Shakira Queen เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์นครปฐม

7. รางวัล Miss Beauty Blooming By Baby Bright เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

8. รางวัล Grand Fashion Look Miss Grand สายแฟ By 7th Street เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

9. รางวัล Miss Sunsilk Treatment Creator จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต และ มิสแกรนด์ปทุมธานี

10. รางวัล Miss Do-oD Drink Creator เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ปทุมธานี

11. รางวัล Miss Do-oD Drink เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

12. รางวัล Wink White Beauty Queen เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

13. รางวัล Friends Of Dr.JiLL จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่มิสแกรนด์มหาสารคาม, มิสแกรนด์ปทุมธานี, มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์สระบุรี และมิสแกรนด์ภูเก็ต

14. รางวัล Miss Citra ผิวตัวใสออร่าได้หน้าเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

15. รางวัล Best In Swimsuit เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ชลบุรี

16. รางวัล Best Seller Award

ได้แก่ มิสแกรนด์สระบุรี

17. Miss Popular Vote จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ชัยนาท

18. รางวัล Best Designer Award เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ตรัง

19. รางวัล Best Introduction เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์มุกดาหาร

20. รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน Dr. Gangnam เงินรางวัล 100,000 บาทได้แก่ มิสแกรนด์สระบุรี

21. รางวัล นางงามผิวสวย By Hya Serum Nongchat เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

22. รางวัล Chat Influencer เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

23. รางวัล Miss Sunsilk Treatment เงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

24. รางวัล Miss Medice Super Seller เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ปทุมธานี

25. รางวัล Miss Cathy Doll Beauty Influencer เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

26.รางวัล Miss Kitty Kawaii Best Seller เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

ทั้งนี้ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 จะเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ณ ประเทศเมียนมาร์ ในเดือนตุลาคมนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม