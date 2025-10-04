หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568
– ‘อนุทิน’ ปลุกขวัญทหารต้องชนะ ร่วมกินข้าว-ชายแดนสุรินทร์ ทัพไทยสร้างรั้ว 5.1 กม.ที่อรัญ กัมพูชาลั่นยอมตายไม่อพยพ
– ‘อิ๊งค์’ชูแคมเปญสู้ คิกออฟซีรีส์ ‘เพื่อไทย’ จะกลับมา โชว์ผลงาน 2 ปี ‘รัฐบาลพท.’ ดร.เอ้เปิดพรรคไทยก้าวใหม่ ดันนโยบายธนู 4 ดอกปฏิรูป
– ‘อรรถพล’ โชว์ถก กบน.นัดแรก ลดทันทีดีเซล-เบนซิน 50 สต. สั่งตรึงก๊าซ-ลุยโซลาร์ชุมชน หวยเกษียณล็อตแรก 5 ล้านใบ
