หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568
– ธปท.ลุยแก้หนี้ปชช. 3 ล.คน ช่วยเอ็นพีแอลต่ำแสนบาท เริ่ม ตค.นี้-ปิดจ๊อบต้นปี 69 ททท.ชี้หยุดยาวสะพัดหมื่นล้าน
– ‘บิ๊กดุลย์’ รับอึดอัด ซัด ‘เขมร’ เมินเจรจาทุกเวที ฮึ่มสงวนสิทธิป้องอธิปไตย ชงถก ‘จีบีซี-เจบีซี’ พร้อมกัน ทภ.1เริ่มกู้ ‘ทุ่นบึ้ม’ สระแก้ว ‘จีน’ ยันเป็นกลาง-ชูสันติวิธี
– อนุทิน ‘ดันแก้รธน. ตั้ง ‘สมคิด-วุฒิสาร’ ช่วยบวรศักดิ์ พท.จัด ’30ขุนพล’ ถก 3 ร่าง มอบจาตุรนต์-สุทินนำทีม ‘พิธา’ ยัน ปชน.ไม่ใช่ฝ่ายค้ำ
