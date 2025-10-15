หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568
– AIS x มติชน จัดสัมมนา 22 ต.ค. รร.พูลแมน เติมพลังเท่าเทียม ภัคพลชี้ AI ช่วยเข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียม
– มติ ครม.ย้ายบิ๊กล็อต มท. 45 ราย อนุทิน ปัดเอาคืนสีแดง นฤชา ผงาดอธิบดี ปค. พรพจน์ คัมแบ็กคุมที่ดิน
-ลุ้นโหวตแก้รธน.วันนี้ 690 สมาชิกรัฐสภาขานชื่อ เห็นชอบกึ่งหนึ่งใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3
– ‘ไมโครชิพ’ ยักษ์ใหญ่ชิปจากมะกัน ขยายลงทุนในไทยอีก 2 พันล้าน
