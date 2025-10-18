หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
– ‘บีโอไอ’ ตั้งทีมพิเศษลุย เร่งลงทุน 3 แสนล. ช่วยดัน ’70 โครงการ’ ค้างท่อ ปลดล็อกขั้นตอนขออนุญาต ‘ธรรมนัส’ บุกจีนดึงเที่ยวไทย
– ‘ทูตจีน’ ถกอนุทิน-ย้ำร่วมมือปราบสแกมเมอร์ในภูมิภาค ‘บวรศักดิ์’ สั่งการบ้าน ‘MOU’ แก๊งคอลเขมรเผ่น-เกาหลีวืด
– มาร์คคัมแบ๊ก ปชป. โหวตนั่ง หน.วันนี้-จัดทัพใหม่ ‘ชัยวุฒิ’ เลขา-ศิษย์เก่าพรึบ ‘สมพงษ์’ อึดอัด-ไขก๊อกพท. โวยบิ๊กล้วงลูกเฟ้นคนชิง ส.ส.
