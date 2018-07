เรียงคนสเปเชี่ยล : โดย คุณอ้อ

⦁….กว่างาน 1 งานจะสำเร็จลงได้ต้องใช้แรงกาย แรงใจ และกำลังทุนมากมหาศาล งานใหญ่ๆ จะสำเร็จได้จึงต้องพึ่งพาความร่วมมือร่วมใจ เฉกเช่นเดียวกับงาน Healthcare 2018 ที่มติชนจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

เป็นงานแฟร์สุขภาพที่จัดมาแล้ว 10 ปี โดยปีนี้ชูธีม “สายตาดีมีสุข” ในวันเปิดงานนอกจากจะได้รับเกียรติจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเป็นประธานเปิดงานแล้ว ยังมีผู้ช่วยกันสร้างสรรค์งานนี้ให้สำเร็จอีกมากมาย อาทิ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายวิษณุ อัศเวศน์ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.2 (กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล) บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.เปรม ชินวันทนานนท์ กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.สิทธิกา โคกขุนทด รองผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค บุญญาติ เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุชาดา สารบุญ ผู้อำนวยการสื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย เป็นต้น มติชนขอขอบคุณทุกท่านทั้งที่ได้เอ่ยนาม และมิได้เอ่ยนามที่ช่วยงานเพื่อสุขภาพคนไทยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

⦁….อนันต์ อนันตกูล อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสองสมัย และเลขาฯพรรค ปชป. ระหว่าง 2543-2547 ผ่านร้อนหนาวมาถึงวัยทะลุ 80 ปีแล้ว (เกิด 2475) ล่าสุด “อนันต์” ได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ราชบัณฑิต” ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์โชกโชนในวงราชการและการเมืองไทย ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม มิตรสหายและน้องๆ เลยเปิดห้องอาหารจีนดิเอ็มเพรส โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส แสดงความยินดี คนที่ไปร่วมงาน มีอาทิ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อดีตคณบดีนิติฯ ธรรมศาสตร์, สุรเกียรติ ลิ้มเจริญ อดีตผู้ตรวจ กทม., นพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด, จเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ, วีรวิทย์ วิวัฒน์วานิช กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ, ยุทธนา ป่าไม้ ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมมอบดอกไม้ยินดี



⦁….จัดงานใหญ่อีกครั้ง สันติ วิริยะรังสฤษดิ์ คอลัมนิสต์ดัง และประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินการธนาคาร จะจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ (ชั้น 3 ฝั่งแอทธินีทาวเวอร์) โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ โดยจะมี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล สำหรับรางวัล Money & Banking Awards 2018 อันเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่มอบให้กับผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม ประกอบด้วย “รางวัลนักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017”, “รางวัลธนาคารแห่งปี 2561 Bank of the Year 2018”, “รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2561 Best Retail Bank of the Year 2018”, “รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 Best Public Company of the Year 2018”, “รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 Best Securities Company of the Year 2018”, “รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 Best Mutual Fund of the Year 2018” และ “รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมจากงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18”

คุณอ้อ