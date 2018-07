‘บิ๊กตู่’ เยือนภูฏาน เตรียมเข้าเฝ้าฯ ‘กษัตริย์จิกมี’ ก่อนหารือนายกฯ

“บิ๊กตู่” เยือนภูฏาน 19-20 ก.ค.นี้ เตรียมเข้าเฝ้าฯกษัตริย์จิกมี ก่อนหารือทวิภาคีนายกฯภูฏาน พร้อมเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่ ณ กรุงทิมพู

เมื่อเวลา 07.55 น. วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ออกเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

สำหรับการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการครั้งนี้ เป็นการตอบรับคำเชิญของนายดาโช เชริง โตบเกย์ (Dasho Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีภูฏาน เมื่อครั้งเยือนไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-ภูฏานให้มีความแน่นแฟ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 07.55 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเดินทางถึงท่าอากาศยานพาโร (Paro Airport) เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน ในเวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เมืองพาโรช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังไปยังพระราชวังทาชิโช (Tashichhodzong) โดยขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง (Chipdrel) เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the Fifth Druk Gyalpo) สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ พระราชวังทาชิโช

จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 16.45 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน ณ สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน ภายในอาคารรัฐสภา (Gyalyong Tshokhang) ก่อนจะเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู ช่วงค่ำในวันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ อาคารจัดเลี้ยง (Royal Banquet Hall) สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน

ขณะเดียวกัน วันที่ 20 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินไปยังเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) เพื่อประกอบพิธีจุดตะเกียงเนยตามธรรมเนียมพื้นเมือง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product : OGOP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยกับภูฏาน ตลอดจนพบปะกับอาสาสมัครไทยจำนวน 6 คน ภายใต้โครงการเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 16.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 21.50 น.