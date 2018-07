เรียงคนมาเป็นข่าว : โดย นิวรอน

มอบเครื่องราชฯ – มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คุณากรการให้ ..ไม่สิ้นสุด ประจำปี 2560 สำหรับผู้บริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ เป็นตัวแทนเปิดงาน ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้

สานฝันปันโอกาส – โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

อุปสมบท – สัจจพจน์ ชื่นอารมย์ ฝ่ายราชูปโภค กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง บุตร ศักดิ์ชายและวิมล ชื่นอารมย์ เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กทม. โดยมี วัชระ กรรณิการ์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมอนุโมทนาบุญด้วยในครั้งนี้

อบรม – พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ New York University จัดอบรมคอร์ส “International Arbitration Training Course” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Franco Ferrari (Director for the Center for Transnational Litigation Arbitration and Commercial Law) เป็นวิทยากรร่วมด้วย ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

บริจาคโลหิต – ดารณี เสสะเวช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล และ บุญเจริญ โสภโณดร ประธานแม่บ้านตำรวจ บก.น.9 จัดทำโครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี ข้าราชการตำรวจนครบาล และคณะแม่บ้านตำรวจนครบาล เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.

ร่วมธุรกิจ – สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส และ อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมพิธีลงนามในสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมี

พรรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล, ดามพ์ นานา, ศรีจิตรา ประโมจนีย์ และ ปิติพงษ์ ชาวชายโขง ร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

จัดการน้ำ – สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าฯขอนแก่น เป็น ปธ.ในพิธีเปิดการประชุมแนะนำโครงการ

และรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มลุ่มน้ำตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับ ม.ขอนแก่น มี สำเริง

แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต้อนรับ ณ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น

ขนมไหว้พระจันทร์ – บ็อบ ฟาบิอาโน ผจก.ทั่วไปของ รร.แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค คัดสรรขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติไว้ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง โดยใช้ส่วนผสมระดับพรีเมียม บรรจุในกล่องของขวัญอันเลอค่าเหมาะเป็นของกำนัลได้ดื่มด่ำไปกับรสชาติอันแสนล้ำเลิศนี้ด้วยกัน ที่ห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ รร.แบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์ปาร์ค

⦁…นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต และพระราชทานอาหารจัดเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือนำโค้ชและนักเตะเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

⦁…กำหนดจัดงานวันที่ 1 สิงหาคม เวลา 18.00-21.00 น. ใช้ชื่องานว่า “รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ united as one” คาดว่าจะมีคนมาร่วมงานหลายพันคนถึงหมื่นคน โดย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะจัดงานอย่างเรียบง่าย ประหยัดและเหมาะสม แต่จะสื่อในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

⦁…วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกมาแล้วว่า สื่อต่างประเทศไปสัมภาษณ์ทีมหมูป่า มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กและกฎหมายคุ้มครองข่าวสารอยู่ แถมขู่ว่าสื่อนอกอาจไม่รู้พิษสงกฎหมายคุ้มครองเด็ก เดี๋ยวจะเกิดปัญหา แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เรื่องนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งความดำเนินคดี “หากนิ่งเฉย เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ลองดูสิว่าผลคดีจะเป็นอย่างไร

⦁…ครม.สัญจรอุบลฯ-อำนาจเจริญงวดนี้เห็นทีจะมีเรื่องวุ่นๆ เกิดขึ้นมาก ตั้งแต่คราครั้งแรกที่จะขยับก็มี “กระแสดูด” ดังกระหึ่ม พอใกล้ถึงกำหนดก็มีข่าวนายทหารเข้าพบอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้องขอให้ปรามใครก็ตามที่จะไปเคลื่อนไหวในวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และคณะไปเหยียบเมือง

⦁…กระแสดูดลามมาถึง นปช. ซึ่งเป็นมวลชนเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิวัติ ล่าสุดแกนนำอย่าง สุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้ อีสาน” ขยับตีตัวออกห่าง พร้อมๆ มีข่าวว่าจะไปอยู่กับกลุ่มหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกฯด้วย เรื่องเช่นนี้ยืนยันสุภาษิตคำพังเพยโบราณ “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” ได้ดี

⦁…กฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้แล้ว ประเด็นเด็ดๆ ที่มีผู้กล่าวขวัญถึงคือระยะเวลาการดำเนินเรื่องร้องเรียนที่ส่งถึง ป.ป.ช.นั้น มีกำหนดระยะเวลาเอาไว้ไม่ให้เกิน 2 ปี “เรื่องนี้ ป.ป.ช.อาจจะปวดหัว แต่บรรดาคู่กรณีคงสบายใจขึ้น” ไม่ต้องนั่งลุ้นผลคดีกันแบบไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดในวันไหนเหมือนที่ผ่านมา

⦁…จู่ๆ มีเอกสารสะพัดในออนไลน์ว่าคดีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. นำเงิน 2,500 ล้านบาท ไปซื้อ “ตั๋วสัญญา” กับ “บริษัทเอกชน” เมื่อปี 2556-2557 เพื่อไปลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีนั้น ล่าสุด ปปง.ได้มีมติยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว รวม 30 รายการ มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จริงเท็จประการใดช่วยแถลงไขบอกด้วย

⦁…พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชี้แจงสาเหตุการงดถ่ายทอดสดการพิจารณางบกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม จำนวน 2.2 แสนล้านบาทว่า “ส่วนราชการไหนที่เป็นชั้นความลับ เกี่ยวกับความมั่นคง ก็จะไม่ถ่ายทอดการประชุมออกไปข้างนอก” โปรดเข้าใจตามนี้

นิวรอน