‘วัฒนา’ หดหู่ คสช.แจ้งความอนาคตใหม่ ปม ‘ดูดส.ส.’ ชี้วิจารณ์ คสช. ไม่กระทบความมั่นคงปท.

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าตนทราบข่าวแอดมินเพจของพรรคอนาคตใหม่ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยความหดหู่ใจ ขอประณามการกระทำซ้ำซากของ คสช. ในการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือจัดการกับผู้เห็นต่างและฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ตนและพรรคเพื่อไทยเข้าใจดีถึงความรู้สึกที่ถูกกลั่นแกล้งและเลือกปฏิบัติ เพราะตั้งแต่รัฐประหารพวกตนถูกดำเนินคดีในลักษณะเช่นนี้มาตลอด ส่วนตัวเองก็มีนับสิบคดี

“การใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ดำเนินคดีนี้ผิดเจตนารมณ์อย่างชัดเจน เพราะการพูดถึงการดูด ส.ส. และปัญหาของกระบวนการยุติธรรมคือการวิจารณ์ คสช. อันเป็นเสรีภาพที่ทุกคนกระทำได้อีกทั้งสถานะของ คสช. คือหนึ่งในกลุ่มการเมืองที่เข้าสู่อำนาจโดยวิธีผิดกฎหมาย การวิจารณ์ คสช. จึงไม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศอันจะเป็นความตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้

“ดร. มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อความอยุติธรรมเกิดขึ้นในที่ใด ย่อมเป็นภัยต่อความยุติธรรมทุกที่” (Injustice anywhere is a threat to justice everywhere) ทุกคนจึงไม่ควรนิ่งเฉยกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้าม ดังเช่นเมื่อครั้งที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ อดีตผู้ว่า กทม. ซึ่งเป็นคนของพรรค ปชป. ถูกหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 พักงานผมก็ออกมาคัดค้าน เพราะเป็นการปกป้องหลักการไม่ใช่ตัวบุคคล ไม่เช่นนั้นความไม่ถูกต้องจะถูกใช้เป็นเครื่องมือและลุกลามจนท้ายสุดจะไม่เหลือหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้พึ่งพา

“เมื่อคราวที่พวกผมแถลงข่าวผลงานครบรอบ 4 ปีของการรัฐประหาร แต่กลับถูกดำเนินคดีในข้อหาความมั่นคงแต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง หรือนักวิชาการที่ควรจะยืนหยัดเป็นหลักให้สังคมกลับเงียบเฉย ครั้งนี้เมื่อเหตุเกิดขึ้นซ้ำอีกสังคมจึงไม่ควรเพิกเฉยกับความไม่ถูกต้องอีกต่อไป จึงขอให้กำลังใจคุณธนาธรและ พรรค อคม. ในการต่อสู้กับความอยุติธรรม ผมเห็นด้วยที่คุณธนาธรกล่าวว่านักการเมืองที่มีจุดยืนย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีศัตรูทางการเมือง ผมขอเสริมและให้ความมั่นใจว่าถ้าจุดยืนนั้นอยู่บนความถูกต้องและมั่นคง คุณจะมีมิตรทางการเมืองด้วยเช่นกัน อย่างน้อยก็นับผมได้อีกหนึ่งคน”