ธนาธร โพสต์เตรียมเยือนสหรัฐฯ-แคนาดา ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์-ดูงานด้านขนส่งสมัยใหม่

วันนี้ (16 ก.ย.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า เตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เพื่อพูดเรื่องประชาธิปไตยในไทย และศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านไฮเปอร์ลูป โดยระบุว่า

หลังจากได้ไปพูดที่เวที World Economic Forum ที่เวียดนาม สัปดาห์ที่จะถึงนี้ผมและคุณช่อ พรรณิการ์ วานิช ยังจะได้พาอนาคตใหม่ไปประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีโลกอีกหลายงานที่สหรัฐฯและแคนาดา เราได้เข้าร่วม Global Progress Summit การประชุมของเหล่าผู้นำทางการเมืองโลกเสรี และนักธุรกิจ นักสิทธิมนุษยชนฝ่ายประชาธิปไตยทั่วโลก ที่มอนทรีออล แคนาดา และผมยังได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านคืนสู่ประชาธิปไตยของไทย” ที่มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ สถาบันชั้นนำของแคนาดา

แต่จุดหมายปลายทางสำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้ คือการที่ผมต้องขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม Concordia Summit ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ งานนี้ถือเป็นการกล่าวต่อเวทีระดับโลกครั้งแรกของผม ในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งผมจะพูดในหัวข้อ “หัวเลี้ยวหัวต่อประชาธิปไตยในประเทศไทย” ย้ำถึงภารกิจทวงคืนประชาธิปไตยกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง

นอกจากนี้ผมยังถือโอกาสที่ไปสหรัฐฯ ไปดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูป นวัตกรรมที่ผมเชื่อว่าจะมาแทนที่รถไฟความเร็วสูงในอนาคตอันใกล้ คงไม่ไกลเกินไปที่จะคิดว่าประเทศไทยสามารถก้าวข้ามรถไฟความเร็วสูง ที่เราล่าช้ากว่าประเทศอื่นไปแล้ว ไปสู่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าได้ เพื่อให้เราไม่ต้องไล่ตามใคร แต่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก

Pannika Wanich, FWP spokesperson and I are now going to annouce Future Forward Party’s vision on the world stage in the United States and Canada. We are attending the Global Progress Summit, an annual gathering of progressive world leaders, business person and human rights advocates in Montreal, Canada. I am also invited to give a lecture on “Transition to Democracy in Thailand” at McGill University, Montreal, Canada.

The most important mission of this trip is the delivery of my first global speech as the leader of Future Forward Party on “Flashpoint of Democracy in Thailand” at Concordia Summit in New York City. The summit commences during the week of the United Nations General Assembly.

I also take the opportunity to visit Hyperloop test site, an innovative transportation technology that could possibly replace high speed trains in the near future.

Thailand has to step up and pursue advanced technology in order to become the world’s innovation leader instead of a follower.