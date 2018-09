คนตามข่าว : สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการทางด่วนป้ายแดง

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคนใหม่

ผ่านขั้นตอนกระบวนการสรรหา บอร์ดการทางอนุมัติ การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่าจ้างตอบแทน

กระทั่ง ครม.มีมติเห็นชอบ ดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา

เกิด 3 กรกฎาคม 2503 จบชั้นมัธยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Engineering Science The University of New South Wales, Australia รัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลูกหม้อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สิงหาคม 2533 วิศวกร 4 สำนักงานโครงระบบทางด่วน กันยายน 2534 วิศวกร 5 สำนักงานโครงการระบบทางด่วน

ตุลาคม 2537 วิศวกร 6 แผนกวิศวกรรมทางด่วน 2 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน กรกฎาคม 2538 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน 2 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

กันยายน 2549 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน 1 ฝ่ายโครงการทางด่วนสิงหาคม 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

ธันวาคม 2558 ขยับนั่ง รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

จากนั้น สมัครเข้ารับการสรรหา ผ่านการคัดเลือก โชว์วิสัยทัศน์ สัมภาษณ์เข้าตาคณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษไฟเขียวผ่านตลอด

กันยายน 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามมติ ครม. 25 กันยาฯ

รับไม้ต่อจาก ณรงค์ เขียดเดช ที่ติดปัญหาคุณสมบัติ

เป็นผู้ว่าการทางด่วน ลำดับที่ 14 วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี