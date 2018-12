“ทักษิณ” ปลื้ม เจอชาวสิงคโปร์ ชื่นชอบ จนนำชื่อทักษิณไปตั้งเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยว

วันนี้ (19 ธ.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊ก เป็นภาพ นายทักษิณ และ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปกินก๋วยเตี๋ยว ขณะอยู่ที่สิงคโปร์ โดยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่นำชื่อของนายทักษิณ ไปตั้งเป็นชื่อร้านว่า “Thaksin beef noodle” เหตุที่ตั้งเพราะชอบนายกทักษิณมาก

“เมื่อวานแวะไปร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อ “Thaksin beef noodle” ซึ่งเจ้าของเป็นคนสิงคโปร์ เค้าบอกว่า เค้าไปเมืองไทยเมื่อ15ปีที่แล้วตอนพ่อเป็นนายก เค้าชอบพ่อมาก แต่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอ จนโลกsocialทำให้เจอกันง่ายขึ้น มีคนมาบอกพ่อกับอาถึงร้านของคนนี้ พ่อเลยแวะไปทาน เค้าดีใจมาก เดินมาจับมือพ่อ แล้วพูดว่า “คุณเป็นนายกที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมา” “เมื่อก่อนเราเคยเป็นคู่แข่งกัน ตอนนี้ไม่ต้องแข่งแล้ว” แล้วก็หัวเราะกัน บอกเลย เราก็ได้แต่หัวเราะแหะๆอยู่ข้างๆ 😅 “thank you,thank you” ก้มหน้า #กินต่อไม่รอละน้า เค้าชมอาปูว่าสวยมากกกก แล้วหันมาถามอิ๊งค์ว่า เดี๋ยวยูก็จะเป็นนายกสวยคนต่อไปใช่มั้ย? #พักก่อนนนน 😅😅 ขอแค่สวยพอนะ(สาธุ) ที่เหลือ #ลาก่อย ดีใจที่ไปพ่อกับอาอยู่ไกล ก็ยังมีคนที่รักและชื่นชม #มื้อเล็กๆแต่มีความหมาย thank you for your love and support 💗 #thaksinbeefnoodle” น.ส.แพทองธาร โพสต์ข้อความ