เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้โพสต์เฟชบุ๊ก ระบุว่า Dear Past, Thank you for all the lessons.

Dear Future, I am ready.

วันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ผมทำงานใน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บร ิหาร ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครบวาระหลังจากทำงานมาสี่ปี เต็มครับ

ขอบคุณอดีต สำหรับทุก ๆ บทเรียน

สวัสดีอนาคต ผมพร้อมแล้ว