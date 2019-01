ตร.ปักหลักจับตา! น.ศ.ศิลปากรเขียน-วาด ประกาศจุดยืน ‘ไม่เลื่อน-ไม่ล้ม-ไม่เลิก’ เลื่อนตั้ง

กรณีเพจ ‘ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย’ เผยแพร่ภาพโปสเตอร์และข้อความเชิญชวนร่วมกิจกิจกรรม ‘เขียนวาดประกาศจุดยืน’ ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่เลิก โดยนัดหมายที่สะพานสระแก้วภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทน์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 มกราคม เวลา 17.00 น. นั้น

อ่าน : “น.ศ.ศิลปากร-ม.บูรพา” ลั่น พอกันที รอเกือบ 5 ปี จะเลื่อนหนีไปไหน? นัดโชว์จุดยืน ‘ไม่เลื่อนเลือกตั้ง’ 17 ม.ค.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มกราคม รายงานข่าวแจ้งว่า เพจ “ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย” ได้โพสต์ความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว โดยมีนักศึกษามารวมตัวพร้อมกับที่มีตำรวจมาสังเกตการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ “เริ่มแล้ว Draw for election. Draw for right. No more lies. เขียนเพื่อเลือกตั้ง เขียนเพื่อสิทธิ”