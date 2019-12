เรียงคนมาเป็นข่าว : 2 ธันวาคม 2562 : กาแฟป่า

•….ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44 เข้าสภา แล้วเกิดรายการ “สภาล่ม” ทำเอามีกระแสข่าว “ยุบสภา” ว่อนไปเหมือนกัน แต่ดูเหมือนจะไม่มีใคร “หวาดหวั่น” อะไรกันแล้ว ในสภาพของสภาอย่างที่เห็นๆ กัน ยุบไป “ความวุ่นวาย” มาเยือนแน่นอน และคนที่จะต้อง “รับผิดชอบ” คือรัฐบาลนั่นเอง ไม่ใช่ใครที่ไหน

•….เพราะ “รัฐธรรมนูญ 2560” มีบทเฉพาะกาลบังคับไว้ 5 ปี ให้ “250 ส.ว.” ถือกระบองอาญาสิทธิ์ ทำหน้าที่ “กระทุ้ง” ไฟเขียว เปิดทางให้เป็นนายกฯ หรือไม่ได้เป็นนายกฯ ถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้ “กติกาเดิม” ผลก็จะไม่ต่างจากเดิม คือรัฐบาลนี้ได้กลับมาใหม่ อาจจะ “ใหญ่” กว่าเดิม เพราะอาจจะมีพรรคนั้นพรรคนี้ถูกยุบอีก

•….ทั้งหมดนี้ ก็คือ “ความได้เปรียบ” โดยผลของกฎหมายที่ “ดีไซน์” ไว้ให้ และทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบมากๆ รัฐบาลที่ได้เปรียบด้วยผลของกฎหมาย สามารถบริหารงาน ถูกใจประชาชนทุกระดับทั้ง “รากหญ้า ชนชั้นกลาง กลุ่มทุน ฯลฯ”

•….แต่ถ้ากฎกติกา “เข้าข้าง-เอออวย” เต็มที่ แล้วผลการบริหารงานดัน “ไม่เข้าเป้า” ก็ต้องเรียกว่า “งานเข้า” ทันที โดยเฉพาะผลทางการเมืองจาก “ความรู้สึก” ของ “สังคมและประชาชน” เป็นเรื่องที่กำหนดไม่ได้ ใครสั่งไม่ได้ แต่เป็นเรื่องตรงไปตรงมาแบบ 2+2 เท่ากับ 4 คือ “เหตุ” ย่อมมาจาก “ผล” ล้วนๆ ให้ IO กันตายคาคีย์บอร์ดก็ทำอะไรไม่ได้

•….ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลาออกจาก “กรรมาธิการงบประมาณ” อันเป็นตำแหน่งที่ ส.ส.แย่งกันจะเป็นจะตาย ด้วยเหตุผลว่า ใช้เวลามากไป ขอออกมาเดินสายสื่อสารกับประชาชนจะดีกว่า นี่ก็เป็นการเมืองที่พลิกเปลี่ยนไปจากเดิมๆ งานนี้มีผู้มีอำนาจพลิกตำราไม่ทัน ไม่รู้ “เสี่ยเอก” จะมาแนวไหน

•….การเมืองไทยในเวลานี้ ก็คือ การ “ฉุดรั้ง” ระหว่างพลังการเมืองใหม่ กับพลังการเมืองเดิม ทางหนึ่งคือ “คนรุ่นใหม่” ที่มองไกลไปในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตและวิธีคิดแบบใหม่กับ “คนรุ่นเก่า” ที่พยายาม “จัดระเบียบสังคม” แบบที่ตัวเองนึกว่า “น่าอยู่” เสียเต็มประดา

•….มวยคู่นี้ ขึ้นเวทีมา ทุกคนรู้ดีว่า สุดท้ายใครจะ “โดนหามลงเวที” ในยกที่ห้า แต่ในยกแรกๆ จะยาวนานนัก อาศัยปัจจัย 1.กฎกติกาที่เขียนเอง อนุมัติเอง ชกเอง 2.“กรรมการ” ซึ่งไม่ต้องพูดถึง รู้ๆ กันอยู่ ทำให้เกิดสภาพอย่างที่เห็น ยังไงๆ ก็อย่าลืมคิดถึง คนดูตาดำๆ โดยเฉพาะคนดูรุ่นใหม่ๆ ก็แล้วกัน !!

กาแฟป่า

หารือ – กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ ขรรค์ชัย

บุนปาน ประธานกรรมการ บมจ.มติชน และคณะผู้บริหารในเครือ ที่อาคารมติชน เมื่อเร็วๆ นี้

จัดประกวด – เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม รร.พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

รับรางวัล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Corporate

Excellence Awards 2019 ในสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ Distinguished ให้แก่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

เรียนซ่อมจักรยาน – บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับมติชน

อคาเดมี จัดอบรมหลักสูตรสองล้อไม่ง้อช่าง ให้กับผู้ที่สนใจอยากเปิดร้านซ่อมจักรยานโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย สอนโดย สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ หรือ อ.เล็ก นักแข่งจักรยาน Down Hill ชื่อดัง ณ

ห้องโถงมติชนอคาเดมี เมื่อเร็วๆ นี้

ซีพีเอฟรับรางวัล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมีประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับมอบ

ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก

สวดพระอภิธรรม – พิธีสวดพระอภิธรรม พล.อ.ถาวร รัตนาวะดี (ม.ป.ช.) บิดาของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ ศาลาบุพการีอนุสรณ์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน โดยมี พล.อ.นพดล อินทปัญญา สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

พลังงานสะอาด – อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เข้ารับรางวัล Thailand Influencer Awards 2019 ในสาขา Best Influencer Campaign of the year และรางวัล

Best Game Changer in Influencer Marketing จากโครงการ “ไฟ จาก ฟ้า พลังงานสะอาด

ที่ทุกคนเข้าถึงได้” ณ รร.พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้