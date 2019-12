คนตามข่าว : จิรบูลย์ วิทยสิงห์ ชี้ตลาดของขวัญปีใหม่กร่อย

นายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน

เผยสถานการณ์ตลาดของขวัญ ของชำร่วย ในฤดูการขาย ช่วงเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ 2563 ว่าไม่คึกคักมากนัก

มูลค่าตลาดรวมต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

แต่ยังไม่อาจประเมินได้ชัดเจนว่า ตัวเลขแท้จริงจะลดลงเท่าใด เนื่องจากปัจจัยผันผวนสูง

มิหนำซ้ำ ยังมีความสับสนเรื่องนโยบาย การงดให้ของขวัญอวยพรปีใหม่ ค่าบาทแข็ง มาเลเซีย สิงคโปร์ส่งสินค้ามาตีตลาดของที่ระลึกต่างๆ ในไทย ทำให้ขายสินค้าในไทยได้ถูกลงถึง 20% โดยที่ไม่ต้องลดราคามาแข่งขันแต่อย่างใด

จิรบูลย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Professional Marketing Plan Program, Philippines Concise MBA Faculty of Economic Chulalongkorn University

Mini Master of Management Program, University of California at Berkeley M.B.A. for Executives มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการขนส่ง

ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Time International Inc. ประจำประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ผู้ดำเนินรายการ Voice Market ช่วง Small Guru ทาง VoiceTV 21 ผู้ดำเนินรายการ เจาะลึก SME TNN24 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด โครงการ Start Up กองทุนตั้งตัวได้

ประธานกรรมการบริหารบริษัท Cerafiltec Thailand Co., Ltd. กรรมการบริหาร บริษัท แดช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการบริหาร Cathy Enterprises Co., Ltd.(Hong Kong), GBOX Co.,Ltd., EMIT ASIA Thailand Co.,Ltd.

ชี้ว่าสัปดาห์หน้า จะเห็นกำลังซื้อของขวัญชัดเจนว่าจะดีขึ้น หรือแย่ลงกว่าปีก่อน