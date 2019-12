มาร์คอวยพรปีใหม่-เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Abhsit Vejjajiva” อวยพรปีใหม่ พร้อมแนบการ์ดสวัสดีปีใหม่ ซึ่งมีข้อความระบุว่า เพื่อนๆ FB และ Line@ ทุกคน ขอส่งความปรารถนาดี และอำนวยพร ให้ประสบความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่นี้





Best Wishes for Happy and Prosperous New year.

พร้อมลงนาม อภิสิทธิ์-พิมเพ็ญ เวชชาชีวะ