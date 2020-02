สตรีวิทย์-มธ.-เกษตร ผนึก ‘ศิลปากร’ ชู 3 นิ้วแน่นลาน อ.ศิลป์

ศิลปากร-เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ ม.ศิลปากร วังท่าพระ มีการจัดกิจกรรม ‘ศิลปากรไม่สายลมแสงแดด’ โดยมีนักศึกษาเริ่มทยอยร่วมเขียนป้ายแสดงความรู้สึก พร้อมติดแฮชแท็ก #ชีวิตสั้นประชาธิปไตยยืนยาว คล้ายคลึงกับประโยค ‘ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น’ ของแพทย์ชาวกรีก ‘ฮิปโปเครติส’ ซึ่งศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนำมาใช้

บริเวณลานศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หน้าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริเวณผนังอาคารเรียนรวม ฝั่งโรงอาหาร มีการเขียนข้อความต่างๆ บางส่วนอ้างอิงถึงเนื้อหาการอภิปรายในช่วงดีกของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ในประเด็น ‘ไอโอ’

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งรวมตัวในช่วงบ่ายวันนี้ที่หน้าโรงเรียน เพื่อแสดงพลัง ได้เดินทางมาร่วมชุมนุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

ต่อมา เวลาประมาณ 17.30 น. นายภูรินทร์ วงศ์ล้อมนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร กล่าวว่า การมารวมตัวของพวกเรา ไม่ใช่เพียงการเรียกร้องที่พรรคอนาคคใหม่ถูกยุบ แต่มายืนเคียงข้างหลักการ ประชาธิปไตย รัฐบาลหมดความชอบธรรมตั้งแต่การจับกุมความเห็นต่าง ดึงเราย้อนไปการเมืองแบบเก่าที่น่าเบื่อ เมื่อจะมีสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลง เกอดความหวัง ก็กลับดึงให้ย้อนกลับไปที่เดิม

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยในสัปดาห์นี้ ชี้ว่า ความกลัวมีจริง ความกลัวของคณะรัฐประหาร แต่เราไม่กลัว เราคือระเบิดเวลาของคนรุ่นเก่า เป็นกระแสธารที่ต้านไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนแปลง และถ้าการเมืองไทยบังเป็นแบบนี้ นี่ไม่ใช่การรวมตัวครั้งสุดท้าย” นายภูรินทร์กล่าว

นักศึกษารายหนึ่ง กล่าวว่า ตั้งแต่เเด็กถูกสอนว่าหน้าที่ของเราคือการเลือกตั้ง แต่สิทธิในการพูดคุยในประเด็นการเมืองกลับน้อยมาก ผู้ใหญ่บอกว่า อย่าพูด สำหรับที่ม .ศิลปากร ถือว่า เงียบสงบมาก ไม่เห็นการขยับตัว ถามว่าในประวัติศาสตร์การเมือง ศืลปากรอยู่ตรงไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนหนึ่ง ยังมีการปราศรัยในประเด็น ‘ไอโอ’ โดยระบุว่า รู้สึกสงสารไอโอมาก เพราะจากข้อมูลในการอภิปราย ได้เงินเพียง 300 บาท แถมถูกหักหัวคิว เหลือเพียง 100 บาทเท่านั้น เห็นใจในวิชาชีพนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม รู้สึกสงสัยว่าเหตุใด จึงนำเงินจากภาษีประชาชนมาทำร้ายประชาชนเอง

จากนั้นเวลาราว 18.30 น. มีการร่วมกันชู 3 นิ้ว และอ่านข้อเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ ‘ศิลปะเพื่อประชาชน’ ต่อมา มีตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และองค์กรอิสระ ว่าทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

กระทั่งเวลาประมาณ 18.45 น. ผู้ร่วมชุมนุมร้องเพลงเพื่อมวลชน และเพลง Do you here the people sing? จากนั้น ชู 3 นิ้ว ตะโกนเผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตย จงเจริญ

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา และศิษย์เก่าม.เกษตรศาสตร์ เป็นต้น