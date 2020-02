‘ศิลปากร’ จัดหนัก ปม ‘ไอโอ’ ถาม ราคาชาติ แค่ 300 บาทเองหรือ?

ศิลปากรฯ-เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ ม.ศิลปากร วังท่าพระ มีการจัดกิจกรรม ‘ศิลปากรไม่สายลมแสงแดด’ โดยมีนักศึกษาเริ่มทยอยร่วมเขียนป้ายแสดงความรู้สึก พร้อมติดแฮชแท็ก #ชีวิตสั้นประชาธิปไตยยืนยาว คล้ายคลึงกับประโยค ‘ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น’ ของแพทย์ชาวกรีก ‘ฮิปโปเครติส’ ซึ่งศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนำมาใช้

บริเวณลานศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หน้าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริเวณผนังอาคารเรียนรวม ฝั่งโรงอาหาร มีการเขียนข้อความต่างๆ บางส่วนอ้างอิงถึงเนื้อหาการอภิปรายในช่วงดีกของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ในประเด็น ‘ไอโอ’

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งรวมตัวในช่วงบ่ายวันนี้ที่หน้าโรงเรียน เพื่อแสดงพลัง ได้เดินทางมาร่วมชุมนุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

ในตอนหนึ่ง นักศึกษาปราศรัย ตะโกนให้กำลังใจพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยมีการเอ่ยชื่อพรรคต่างๆ แล้วตะโกนว่า ‘สู้ๆ’ จากนั้น กล่าวถึงประเด็น ‘ไอโอ’ ที่ถูกเปิดเผยโดยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ โดยนักศึกษาที่ปราศรัยระบุว่าตนอยู่หน้าจอร่วมรับชมการอภิปราย ยังไม่สามารถแสกนเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไอโอได้ทัน อย่างไรก็ตาม รู้สึกสงสารที่คนเหล่านี้ทำงานทั้งเดือนได้เพียง 100 บาท เพราะถูกหักหัวคิว

จากนั้น นักศึกษาอีกราย อภิปรายโดยตั้งคำถามต่อผู้ร่วมชุมนุมว่า ที่บ้านใครเป็นสลิ่มบ้าง ซึ่งมีผู้ยกมือตอบรับเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังระบุว่า ตั้งแต่เเด็กถูกสอนว่าหน้าที่ของเราคือการเลือกตั้ง แต่สิทธิในการพูดคุยในประเด็นการเมืองกลับน้อยมาก ผู้ใหญ่บอกว่า อย่าพูด หาว่าเด็กรุ่นใหม่ก้าวร้าว ชังชาติ ทั้งที่มีคนอื่นเงินภาษีไปทำลายชาติ หน้าที่ของอาชีพที่ต้องปกปักรักชาติ แต่กลับใช้เงินจากภาษีประชาชนมาทำลายชาติตัวเอง ถามว่าชาติมีราคาเพียง 300 บาทหรือไม่?

จากนั้นเวลาราว 18.30 น. มีการร่วมกันชู 3 นิ้ว และอ่านข้อเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ ‘ศิลปะเพื่อประชาชน’ ต่อมา มีตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และองค์กรอิสระ ว่าทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

กระทั่งเวลาประมาณ 18.45 น. ผู้ร่วมชุมนุมร้องเพลงเพื่อมวลชน และเพลง Do you here the people sing? จากนั้น ชู 3 นิ้ว ตะโกนเผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตย จงเจริญ

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา และศิษย์เก่าม.เกษตรศาสตร์ เป็นต้น